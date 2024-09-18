Как зарождалось сотрудничество Беларуси и Сирии и что было после смерти Хафеза Асада

Многие помнят довоенную Сирию процветающей страной. Но сейчас там 80 % населения живут за чертой бедности, 60 % - на грани голода, по данным ООН.

Ухудшил положение финансовый кризис в Ливане. Около четверти депозитов в ливанских банках принадлежат сирийскому бизнесу. Нарушенные производственные цепочки тормозят поставки продуктов питания. Сирия в такое время нуждается в надежных партнерах. Одним из них там считают Беларусь.

Если говорить в целом о дипотношениях, то они у государств с 1993 года, но сотрудничать начали еще при Советском Союзе.

На сирийских предприятиях работали белорусы, в белорусских вузах учились сирийцы. Мы экспортировали в эту арабскую страну станки и тракторы.

В марте 1998 года Сирию посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В аэропорту Дамаска его встречал лично Президент Арабской Республики Хафез Асад. Переговоры лидеров проходили с глазу на глаз. Параллельно встречи с сирийскими коллегами провели руководители белорусского парламента, правительства. Контакты, контракты, соглашения - все было.

"Для того чтобы бизнесмены, предприниматели, руководители общественных и государственных предприятий имели возможность эффективно сотрудничать, мы условились, что в ближайшее время откроем прямой рейс из Минска до Дамаска", - сказал Александр Лукашенко в 1998 году.

В 2000 году Хафеза Асада не стало. Тогда его оплакивала не только Сирия. Президент Ливана, например, в телеграмме соболезнования говорил, что в тот самый трагический момент общался с сирийским лидером по телефону. Последней фразой Хафеза было: "Наш долг - дать детям лучшее наследство, чем было у нас".

Где средние зарплаты по 25 долларов, карточная система и отключение электричества по расписанию Сирия была одной из богатейших стран региона до войны. Сейчас 80 % населения живут за чертой бедности, 60 % - на грани голода, по данным ООН. 18.09.2024 12:08

Преемником лидера Сирии стал младший сын Башар в 34 года, хотя возрастной ценз на пост - 40 лет. Поправки в Конституцию были приняты парламентом экстренно и единогласно.

Башар по образованию врач-офтальмолог, знает несколько иностранных языков. На этот пост его готовил сам Хафез Асад после смерти старшего сына.

Знакомство с Башаром у Беларуси случилось в 2003 году. Тогда со вторым официальным визитом в Дамаск прилетел Александр Лукашенко. В июле 2010 года - ответный в Минск от Башара Асада.

"У нас абсолютно одинаковые взгляды на миропорядок и устройства сегодняшние. Я хочу сказать, что мы очень многое можем с вами сделать", - говорил белорусский лидер.

Мы должны воспользоваться сложившимися между нами хорошими политическими связями на пользу своих народов. Беларусь обладает высокими экономическими и научными возможностями. Обе страны имеют важное положение в своем регионе. Мы заинтересованы в практической реализации достигнутых договоренностей. У нас очень дружеские отношения, и мы можем полностью положиться друг на друга в этой дружбе. Башар Асад

Важный момент - ни до, ни во время войны Беларусь не металась, не испугалась давления санкций за оппозицию (и это ценят в Сирии). Много планов было и договоренностей. Если бы не 2011 год...

Риад Хамад, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Сирии:

"Белорусская помощь детям - это тоже хороший шаг. Именно об этом договорились президенты Башар Асад и Александр Лукашенко. Беларусь - страна, которая поддерживает дружбу и входит в число дружественных стран Сирии, особенно после кризиса".

Белорусская правительственная делегация была с визитом в Дамаске в 2022 году. Тогда же передали гуманитарный груз для сирийского народа: медикаменты, детскую одежду и обувь, растворы для инъекций и инфузий, порошки для приготовления растворов.

"Из Сирии в Беларусь мы надеемся экспортировать овощи и фрукты. Они в Сирии превосходные, и в Беларуси есть потребность в них, в дополнение к другим продуктам питания, доступным в Сирии. Сирийский текстиль известен своим качеством, особенно мебель и одежды. Сирийский хлопок - один из лучших видов хлопка в мире, - отметил Риад Хамад. - Взамен нам нужны некоторые первичные промышленные материалы из Беларуси, такие как древесина, оборудование, лекарства и детские смеси. Нам нужны автобусы и другая промышленная техника".

Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Сирии также добавил: "У войны всегда разные причины. Сирия - богатая страна, у нас есть пшеница, нефть и газ. Есть страны, которые хотят получить чужое богатство, и это приводит к войнам. Но все вернется на круги своя, как только закончится война. Даст Бог, скоро".