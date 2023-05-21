Пасьянс человеческими жизнями - обыденность американской геополитики. Тысячи отчаявшихся людей, которые были принудительно поставлены на рельсы демократии заботливыми войсками НАТО, собрались на границе США. Брошенные на развалинах собственного жилья, они пришли в поисках помощи к тем, кто так заманчиво рассказывал о гуманизме и человеколюбии.

Десятки палаточных городков на американской границе все больше напоминают фильм с сюжетом про апокалипсис. Люди оставлены на откуп собственной сноровке. Их время еще не пришло. Ход беженцами запланирован лишь на 2024 год. Команда Байдена умышленно позвала их в США и планирует задействовать в ходе электоральной кампании. Демократия - это власть Демократической партии США. Подробности рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Уничтожаешь чужие государства - будь готов к последствиям. На границах основного экспортера демократии скопилось беспрецедентное количество беженцев. С начала 2023 года в США прибыли уже почти 1,5 млн человек. Улицы приграничных городов стремительно обрастают стихийными палаточными городками. Ситуация на пороге гуманитарного кризиса.





Мексиканская граница стала традиционным сухопутным маршрутом для беженцев со всего мира, стремящихся получить убежище в США. Обездоленные люди из Афганистана, Ливии, Ирака, Йемена, брошенные американскими войсками на развалинах собственных домов, фактически не имеют других вариантов. Причем самое отвратительное в этой ситуации заключается в лицемерии Белого дома. Нынешний кризис обусловлен действиями администрации Байдена. С 11 мая в стране прекратила действовать 42-я статья, которая давала властям право высылать беженцев, ссылаясь на угрозу распространения COVID-19. Отмена форсировала события.

Уже на сегодняшний день процент белого населения в США ниже 50. Это говорит о том, что происходит демографическое переструктурирование. Меняется облик Америки из преимущественно белой. До середины XX века более 80 % населения были представителями белой расы. Сейчас это либо негроидная раса, либо выходцы из Латинской Америки. Тем самым меняется и культурный облик страны, демографический облик. Я уверен, что скоро тех Соединенных Штатов Америки, которые мы знаем, к которым привыкли, не будет ни в этническом отношении, ни в культурном, ни в политическом. Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Ситуация на границе близка к критической. Вместе с ростом беженцев стремительно увеличивается преступность. Картели берут границу под свой контроль, устанавливая тарифы за проход. Республиканцы призывают американские власти начать военную спецоперацию. Перестрелки стали обыденным событием. При этом Байден со смехом отмечает, что дела на границе США и Мексики обстоят лучше, чем все ожидали, и не планирует ее посещать.

Беженцы оставлены на откуп улице. Безусловно, брошенные на произвол без действующих программ и помощи в социализации, они выживают, как могут. Некоторые вынуждены идти на преступления в попытках обеспечить себя средствами первой необходимости. С потоком обездоленных людей в США проникают и откровенные радикалы.





Нередко можно увидеть, как бездомные бегают по городу с топорами и мачете, и это обычное дело. Никто ничего не делает. Вы звоните в полицию, и она очень редко появляется. Дастин Майкл Миллер, застройщик

Обильный поток беженцев, который так усердно не замечают в Вашингтоне, является частью предвыборной кампании демократов. Рейтинговое дно Байдена не позволит ему переизбраться на новый срок. Все надежды как раз на беженцев.