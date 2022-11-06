Как Белый дом реагирует, если вдруг что-то не нравится - продолжим рассказывать в "Понятной политике"

Очередная серия цикла и очередные преступления США. Украина в огне и попытка мятежа в Беларуси. Как западные фонды работают на подрыв государства. Спецслужбы, карманные СМИ, диверсанты и подготовка боевиков. Кровавый заговор, террористы и тайная переписка польских политиков. Только факты в понедельник после "Панорамы".