Как бизнес вынуждает семейство Байденов обходить антироссийские санкции?

Очередной скандал вокруг семейства Байденов разгорается в США. Белый дом уличили в обходе собственноручно созданных антироссийских санкций. Вашингтон продал миллион баррелей нефти из американского госрезерва китайской компании Unipec. Значительной долей в ее материнской компании владеет сын президента США Хантер Байден. Unipec в свою очередь работает, обходя санкции, с Москвой. То есть, пока хозяин Овального кабинета говорит американцам терпеть топливный кризис ради демократии, его собственная семья получает прибыль от конфликта.