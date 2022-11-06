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Как Британия встала на террористическую дорожку
Западные страны продолжают нагнетать… Британия встала на террористическую дорожку. Жалкие попытки придать операции по взрывам "Северных потоков" сверхсекретность уровня Джеймса Бонда не увенчались успехом. США использовали Британию и это уже не вызывает ни у кого сомнений. Улики, которые разбросали британские власти, указывают на международного преступника номер 1. А это очень серьезно.
Взять хотя бы заявление основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, что экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила СМС со словами "Все сделано" через минуту после взрыва на российских газопроводах госсекретарю США Энтони Блинкену. По сути, человек, чьим мнением дорожат даже британские эксперты и СМИ, напрямую заявил о сговоре Лондона и Вашингтона, явно намекая на правдивость информации.
По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, неважно кто и как получил эту информацию. Главное - ответ на вопрос, правда ли это, ждут миллионы людей по всему миру. Они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью, какова роль англосаксов в совершенном теракте.
На неделе британский посол была вызвана в МИД РФ и в связи с атаками на Севастополь. Теперь уже действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов. Напомним, 29-го октября российские военные отразили атаку украинских сил с применением беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Это стало причиной приостановки "зерновой сделки". От корреспондентов с их вопросами посол, разумеется, убежала. Оно и понятно - в самой Британии тему пытаются не ворошить, ибо она начинает дурно пахнуть.
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