Западные страны продолжают нагнетать… Британия встала на террористическую дорожку. Жалкие попытки придать операции по взрывам "Северных потоков" сверхсекретность уровня Джеймса Бонда не увенчались успехом. США использовали Британию и это уже не вызывает ни у кого сомнений. Улики, которые разбросали британские власти, указывают на международного преступника номер 1. А это очень серьезно.

Взять хотя бы заявление основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, что экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила СМС со словами "Все сделано" через минуту после взрыва на российских газопроводах госсекретарю США Энтони Блинкену. По сути, человек, чьим мнением дорожат даже британские эксперты и СМИ, напрямую заявил о сговоре Лондона и Вашингтона, явно намекая на правдивость информации.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, неважно кто и как получил эту информацию. Главное - ответ на вопрос, правда ли это, ждут миллионы людей по всему миру. Они имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью, какова роль англосаксов в совершенном теракте.