Как британцы встретили нового премьера Соединенного Королевства?

"Хуже, чем Борис Джонсон" - так британцы отреагировали на нового главу партии. Еще до официального вступления Лиз Трасс в должность премьера Лондон охватили протесты. Сразу стало понятно, что рассчитывать на теплый прием не приходится. Демонстранты освистали политика еще у входа в штаб-квартиру Консервативной партии. Трасс шла в сопровождении цирковой музыки и выкриков "фу" из толпы.

Протестующие на Даунинг-стрит скандировали: "Трасс в отставку". Призывали не оплачивать счета за газ и электричество из-за бездействия правительства на фоне роста цен на электроэнергию в стране. Согласно данным опроса компании YouGov, недовольны тем, что Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, примерно половина британцев. При этом очень рады ее избранию лишь 4 %. Местные жители отмечают, что система выбора нового лидера страны при помощи голосования представителей партий, а не в результате всеобщих выборов недемократична. Читатели местной газеты Daily Mail и вовсе предрекают стране катастрофу.





Не имеет значения, кто премьер. Ущерб уже нанесен. Нам нужна новая правящая партия, а не новый лидер партии.





Господи, помоги нам...





Это точно не Маргарет Тэтчер. Скорее, Тереза Мэй. Новый минимум для британской политики. Русские будут смеяться как сумасшедшие.





Даю ей 12 месяцев, прежде чем она уйдет сама.



