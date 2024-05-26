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Как будет развиваться ДНР и когда она распахнет двери для туристов
Взаимодействие между Беларусью и Донецкой Народной Республикой не остановить. Необходимые для этого процессы уже были запущены. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1". Перспективы сотрудничества широкие, тем более разрушенный регион нужно восстанавливать, а пострадавшие от войны земли вводить в сельскохозяйственный оборот.
Глава ДНР также рассказал, каким образом будут развиваться уже освобожденные территории и будет ли изменена их экономическая направленность: "Безусловно, промышленный уклон будет во всех наших городах, во всех наших районах, преимущественно потому, что Донбасс - промышленный регион, густонаселенный регион с большим потенциалом. Поэтому акценты сейчас будут смещены во многих городах и районах. Связано это с тем, что идет пересмотр концепции развития промышленности с учетом внешних агрессивных действий наших оппонентов, с учетом санкционной составляющей, с учетом потребностей внутри самой страны".
Если посмотреть на частный случай - Мариуполь (который был всегда промышленным городом, а сегодня на него смотрят как на рекреационную зону), то можно увидеть, что подходы к развитию самого города кардинально изменены, по словам гостя интервью.
Безусловно, это и последствия боевых действий. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие для самого города, развитие его промышленности, безусловно, важно. Но есть вторая сторона - завод наносил очень серьезный ущерб экологической составляющей самого города и окружающим населенным пунктам, включая, конечно же, Азовское море. Соответственно, с учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя.
Как сказал глава ДНР, Мариуполь сможет распахнуть свои двери для туристов после окончания боевых действий: "Нам будет что показать. Если совместить санаторно-курортное лечение с хорошим, теплым, полезным Азовским морем, музейной составляющей и патриотической направленностью, конечно, это будет привлекательным для туризма местом".
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