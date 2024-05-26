Как будет развиваться ДНР и когда она распахнет двери для туристов

Безусловно, это и последствия боевых действий. Завод "Азовсталь", с одной стороны, это крупное промышленное предприятие для самого города, развитие его промышленности, безусловно, важно. Но есть вторая сторона - завод наносил очень серьезный ущерб экологической составляющей самого города и окружающим населенным пунктам, включая, конечно же, Азовское море. Соответственно, с учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, вот мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия. И тогда это совершенно другая картина для самого города Мариуполя.

Денис Пушилин