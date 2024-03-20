Как через провокации США забрали Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова, вторглись в Ирак и Мексику

Разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, в которой обвинят Беларусь и Россию. Не так давно можно было услышать подобную оценку от белорусских спецслужб - об этом говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Варшава всячески пытается втянуть Минск в конфликт против НАТО. И ответ на вопрос “Зачем?” в контексте глобальной политики, наверное, всем очевиден.

Если взглянуть в историю, то можно увидеть, что именно провокации разжигали огромные пожары войны. Яркий пример - действия США.

И как не вспомнить классику: 5 февраля 2003 года на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что в Ираке есть оружие массового поражения и биологическое вооружение, которое направлено на Вашингтон. Для эффекта глава американской дипломатии даже тряс в руке некой пробиркой, говоря о том, что даже небольшое количество опасного вещества может быть губительно.





Пробирку Пауэлла называют самой дорогой в истории человечества и символом политики ХХI века. “Худшая ошибка за всю историю страны стоимостью в 7 трлн долларов” - такая формулировка популярна в Америке. Говоря простым языком, США банально сфабриковали повод для вторжения в Ирак. Все из-за крупнейших в мире залежей нефти.

Если повода для войны в реальности не находится, его изобретают, провоцируют и показывают американскому обществу в качестве доказательства того, что “да, мы должны вмешаться”. Александр Дюков, директор фонда “Историческая память”, научный сотрудник Института российской истории РАН

Американцы - известные мастера постправды. Через “подставу” США в конце 19-го века забрали Кубу у испанцев - королевство якобы уничтожило американский крейсер “Мэн”. Погибли почти три сотни людей и крайнего нашли быстро - ткнули в испанцев.

В апреле 1898 года Конгресс попросил их Кубу покинуть, через три дня американцы открыли огонь по Гаване. После разгрома в июле, в августе Испания отказалась от всех колоний в Азии и Латинской Америке. Они стали владениями Вашигтона. В их числе - Пуэрто-Рико и Филиппинские острова. Куба же стала “банановой республикой” США. Эта война стала еще одной в череде грабительских походов американских вооруженных сил и первой пробой сил за пределами американского континента.





Спустя почти 80 лет - в 1976 году - адмирал ВМС США Хайман Риковер заявил, что причиной инцидента стал пожар в угольных бункерах. В конце 1990-х годов эта версия нашла свое частичное подтверждение. Окончательной разгадки происшествия нет до сих пор.

Если копаться в истории - то звездно-полосатые сразу же поняли, как можно быстро отжать то, что нравится. Еще в середине ХIХ века американцы оттяпали у Мексики огромный кусок территории.





И понеслись американские штыки по разным континентам.



