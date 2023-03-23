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Как дедолларизация спасла Китай от экономического кризиса
В начале 2000-х годов наступил один из крупнейших фондовых коллапсов в истории, и получил он название "пузырь доткомов". Биржу обрушил взлет убыточных интернет-компаний.
В этот период инвесторы ринулись вкладывать средства в интернет-стартапы. Тогда это была очередная спекуляция на рынке, которая стоила 5 трлн долларов. Проще говоря, люди давали деньги компаниям, которые продавали воздух и не могли зарабатывать деньги. В результате краха еле выжил даже такой гигант, как Amazon (стоимость компании упала на 93 %).
Коллапс в США ударил и по глобальной экономике: мировой ВВП упал на 2,5 %, торговля - на 10 %. Устоял Китай. Политика дедолларизации и суверенной экономики принесла свои плоды. Сейчас очевидно, насколько был прав Пекин. Отсюда и своевременные решения Беларуси, России, Бразилии и других государств уходить от "вечнозеленого" кризис-мейкера.
Доллару в том виде, в каком он сегодня существует (это как бы американская валюта, но одновременно и глобальная), приходит конец. И когда мы говорим о том, что однополярный мир превращается в многополярный, то, может быть, это не главное. Прежде всего он должен превратиться в многовалютный мир. Вот это мы сейчас и наблюдаем.
Как в США рождались глобальные потрясения? К чему приведет нынешний крах крупных банков и почему в этой истории отчетливо виден украинский след? Кто стал катализатором банкротства американских банков? Как Вашингтон умудряется зарабатывать на чужих бедах? О сценариях глобальных потрясений США расскажем в новом выпуске проекта "Понятная политика".
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