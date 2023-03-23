Как дедолларизация спасла Китай от экономического кризиса

Доллару в том виде, в каком он сегодня существует (это как бы американская валюта, но одновременно и глобальная), приходит конец. И когда мы говорим о том, что однополярный мир превращается в многополярный, то, может быть, это не главное. Прежде всего он должен превратиться в многовалютный мир. Вот это мы сейчас и наблюдаем.

Петр Своик, политолог, экономист (Казахстан)