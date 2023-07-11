3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как Дуда и Зеленский устраивают постановочные танцы на костях
Изначальная цель Запада по развалу Украины удалась. Вот только работали и работают под прикрытием - под видом дружеских отношений. И яркий тому пример - лояльность Польши к Киеву. И даже страшные страницы истории готовы забыть. Дуда и Зеленский делают хорошую мину при плохой игре, вместе отмечая трагедию Волынской резни. 11 и 12 июля 1943 года своего апогея достигли зверства нацистов. Было убито порядка 10 тыс. поляков. Украинская сторона до сих пор отрицает произошедшее и отказывается принести извинения польскому народу. Андрей Сыч продолжит.
Политические танцы на костях жертв Волынской резни. Иначе церемонию Дуды и Зеленского в Луцке сложно назвать. Постановочная скорбь в угоду нынешней конъюнктуре. Они оба понимают абсурдность происходящего. Никакого осуждения убийц со стороны официального Киева. Нацисты УПА - официальные герои украинского государства.
То, что сделали Дуда и Зеленский, это некая уступка польскому общественному мнению, потому что официальный Киев до сих пор не извинился за те преступления, которые были совершены бандеровцами. А я напомню, это не какие-то случайные стычки украинских крестьян и польских поселенцев. В феврале 43 года состоялась конференция организации украинских националистов, которая приняла план такой, в том числе по уничтожению польского населения.
Ночью 11 июля украинские нацисты атаковали десятки населенных пунктов. Польское население не просто убивали, людей пытали и казнили с особой жестокостью. В ход шло все, что попадало под руки. Молотки, вилы, косы, ножи и топоры становились орудием расправы. За сутки душегубы замучили порядка 10 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, дети и старики. Кровавое воскресенье на Волыни стало самым трагическим днем для поляков за весь период Второй мировой войны. За весь период этнических чисток было жестоко убито порядка 100 тыс. поляков и 20 тыс. украинцев, которые пытались помогать своим соседям.
Моего прадеда спасала украинка, которую потом и за это убили украинские националисты. Но я бы не жил, если бы не та украинка и то, что она сделала. И, конечно, таких людей тоже было много, и об этом ничего не знаем. Для украинского государства они сегодня предатели, потому что спасали польских соседей.
Простые поляки, для которых события того времени стали личной семейной трагедией, до сих пор чтят память погибших. Им сложно понять конъюнктурные заигрывания Дуды с режимом Зеленского. Они с непониманием смотрят на происходящее на Украине, когда видят, как прославляют убийц их родственников.
Украинские нацисты с диким остервенением убивали, резали, сжигали этнических поляков и своих сограждан, выступавших против геноцида. А что сегодня, неужели украинские нацисты другие? Нет, просто они обрели государственную поддержку и законность своих зверств. Правительству Польши и Украины сегодня очень удобно забыть прошлое, переписать книги, предать веру. Возвести бывших убийц в ранг национальных героев.
Нынешние последователи идей УПА по-прежнему считают поляков своими кровными врагами. Нынешние отношения воспринимаются исключительно как ситуационное партнерство. Фактически Польша накачивает оружием тех, кто в любой момент готов развернуть его в противоположную сторону и откусить кормящую руку.
Президент
Все
Лукашенко метростроевцам: Надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
Политика
Все
Общество
Все
Верховный суд вынес приговор по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского
Самый большой флаг в Беларуси и Дворец Независимости появились в 2013-м
В 2013-м БЕЛАЗ представил грузовик-монстр, который попал в Книгу рекордов Гиннесса
Год Зеленой Деревянной Змеи! В чем встречать и что поставить на праздничный стол
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все