Как Дуда и Зеленский устраивают постановочные танцы на костях

Моего прадеда спасала украинка, которую потом и за это убили украинские националисты. Но я бы не жил, если бы не та украинка и то, что она сделала. И, конечно, таких людей тоже было много, и об этом ничего не знаем. Для украинского государства они сегодня предатели, потому что спасали польских соседей.

Томаш Янковский, политолог (Польша)