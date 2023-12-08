Германия бьет рекорды по показателям экологичности. Предприятия ФРГ сократили выбросы СО2 в текущем году на 11 % и уменьшили потребление газа на 20 %. Казалось бы, радости не должно быть предела, но улыбок на лицах простых немцев все меньше. Показатели стали причиной экономического кризиса и сокращения производства. Немецкие промышленники бьют тревогу. Высокие цены на энергоносители сделали их продукцию не конкурентоспособной. Крупнейшие концерны терпят убытки и вынуждены сокращать персонал. Подробности смотрите в рубрике "Скриншот"

"С моей точки зрения, с нами, гражданами ФРГ, обращаются очень безответственно. И это касается жителей Германии из всех социальных слоев", - поделился своим мнением житель Германии.

Неметчина ставит свой локомотив развития на запасные пути. Как и прогнозировалось, отсутствие дешевых энергоресурсов привело к критическим последствиям для промышленного государства. Одно за другим предприятия объявляют о прекращении своей деятельности либо о существенном сокращении производства. "Мишлен" ликвидирует свои предприятия в Германии по изготовлению шин для грузовиков. Причина - отсутствие возможности производить конкурентоспособную продукцию. В общей сложности это затронет 1,5 тыс. сотрудников. Олаф Шольц поспешил было обратить свой недуг в подвиг, но его предательски высмеяли всем бундестагом.

Граждане могут быть уверены в том, что государство выполнит свои обещания. Мы никого не оставляем один на один с проблемами, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Вы никогда не будете брошены. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц сказал - Шольц сделал. Правительство прекращает сдерживать цены на газ и электроэнергию в связи с дефицитом бюджета. Бюргеры брошены на произвол судьбы. Правда не все, на отдельных личностей статья в бюджете не угасает. По сообщениям Bild, председатель бундестага Бербель Бас потратила за 2022 год на прически и макияж более 13 тыс. евро. В текущем году на гримеров и визажистов фрау уже ушло более 12 тыс. евро. При этом до вступления Бас в должность, затраты на эти услуги в бюджете составляли 0 евро. Перекос в ориентирах канцлера и его команды вызывает не только смех, но и гнев прагматичных депутатов.

То, что вы представили сегодня, это же просто технические ответы на политическое решение конституционного суда. Вы - водопроводчик, облеченный властью. У вас нет никаких представлений о том, как эта страна должна развиваться в следующие годы. Вы не понимаете, что ожидает вас, что ожидает нас и всю страну в следующие годы. Фридрих Мерц, лидер ХДС

Печальная судьба постигла один из крупнейших немецких автоконцернов. Исполнительный директор "Фольксваген" Томас Шефер рассказал о бедственном положении на предприятии. Причем проблемы у промышленников по сути одни и те же. Дорогие энергоносители сделали их продукцию слишком дорогой и, как результат, не востребованной на рынке. К сожалению, выход из ситуации они видят один и тот же. В любой непонятной ситуации начинают выгонять людей на улицу. Тут главное формулировки подобрать политкорректные. "Фольксваген" уже приостановил размещение вакансий и в рамках модернизации производства затеял сокращение расходов и персонала.

Не прошло и двух лет работы этого правительства, как Германия погрузилась в затяжной кризис и оказалась на грани дефолта. В такой ситуации, господин Шольц, граждане ждали от вас не правительственного заявления, а вашего заявления об отставке. 2/3 немцев хотят, чтобы этому правительству настал конец. То, что это правительство все еще находится у власти, свидетельствует о его неуважении к суверену. Населению ФРГ хватило одного экономического невежды в качестве министра экономики, который разрушает экономику и лишает граждан их собственности диктатом отопления. Им надоела министр иностранных дел, которая тратит 100 тыс. евро в год на свой стиль и попадает то в одну дипломатическую катастрофу, то в другую. Алис Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии"

Экономический кризис вынуждает правительство Германии нарушать собственные правила и запреты. В обход долгового тормоза, установленного на 2023 год, Шольц и его ребята согласовали выделение дополнительных средств в бюджет текущего года. 45 млрд евро будут потрачены на затыкание дыр в уже согласованных проектах. Ситуация на 2024 год значительно хуже. Он еще не начался, а правительство уже не знает, где взять недостающие 17 млрд. В связи с этим практически все министерства будут вынуждены экономить.

"В социальной сфере наблюдается явная тенденция экономии, которая отразится на общественно значимых проблемах", - сказал житель Германии.