Необдуманная политика Запада бьет по простым европейцам. Энергетический кризис ощущается все более болезненно. Особенно в тех странах евросемейства, чья экономика слабее и более уязвима. В Литве сегодня вспоминают, была у них Игналинская АЭС, да больше нет - и теперь в этой балтийской республике нет достаточных мощностей по производству электроэнергии.

Возобновляемыми ресурсами (от солнца и ветра) Литва генерирует чуть более 20 % всей потребляемой в стране электроэнергии. Зато есть радиационная "бочка", опасная для всего региона - литовские власти не раз поживились на "висагинском мертвеце".

Эти выходные в Европе прошли под протестными лозунгами: Чехия, Италия, Германия - жители этих стран требуют отмены санкций. Счета за электричество становятся все больше, а ведь еще не наступили холода... Стоит отметить, что все происходящее в Европе было неминуемо. Это итог многолетней зеленой политики: когда АЭС под нажимом закрывались. Теперь, после ввода эмбарго на российские ископаемые, европейцам просто неоткуда брать энергию - одних ветряков и солнечных батарей мало.

Правда, сейчас даже локомотив зеленой повестки - Германия отказывается закрывать три свои оставшиеся АЭС - холодно стало и передумали. Как Европа целенаправленно шагала к энергокризису и почему лопается терпение у ее жителей - подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

В Европе дела идут, мягко говоря, неважно. Оказалось, глобальное потепление, не такое уж потепление, или не совсем глобальное. Вывести из работы атомные станции, чтобы питаться от солнца и ветра, шаг был, конечно, смелый, но для Европы - роковой. Одних ветряков и солнечных батарей мало, да и стабильными, увы, их не назовешь: то солнца в Европе недостаточно, то ветер недостаточно интенсивный.





Когда на Западе говорят об энергокризисе, забывают добавить, что начался он еще в 2021 году, когда западники стимулировали рост цен сначала на газ, а потом и на нефть своими безрассудными решениями в сфере энергетики. И вот сейчас, после введения эмбарго на российские ископаемые, оказалось, что Европа вырыла себе яму, из которой вылезти смогут далеко не все.

Это было связано с рядом ошибок в регулировании энергетических рынков, прежде всего, отказ от долгосрочных контрактов по газу в пользу короткосрочных контрактов со спотовым биржевым ценообразованием. Оказалось, что биржевое ценообразование в некоторых ситуациях может привести как раз к высоким ценам на энергию. Так же ошибкой была излишне быстрая ставка на возобновляемые источники энергии, без учета имеющихся технологических и экономических ограничений. В итоге большие объемы возобновляемой генерации оказались ненадежными, поскольку они прерывисты в работе: они могут дать много энергии, когда есть подходящие погодные условия, и могут дать мало энергии, когда плохие погодные условия. Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России

В 2021 году доля атомных станций в Европе составляла 25 % и находилась на втором месте после ископаемого топлива. Иными словами, атомная энергетика все еще заметно опережала возобновляемые источники. Если в цифрах: электрогенерация в Европе составила 683 тыс. гигаватт-часов.

Большая часть выработки, конечно, приходилась на Францию, которая долгие годы отправляла "зеленых" по известному направлению и отказывалась отключать свои АЭС.





При этом доля производимой энергии неуклонно снижалась (с 2005 упала в полтора раза), в то время как потребности в электричестве в Европе росли.

Большинство стран ЕС по плану в этом году начали закрывать свои атомные станции. К 2025-му последняя АЭС должна была закрыться в Бельгии.

Италия решила отказаться от дальнейшего строительства. Аналогичные решения приняли Швейцария и Испания. А вот Германия должна была стать образцом страны ветра и солнца: и надо сказать, зеленые вынули из бюджета немалую сумму на свою повестку.

Теперь же предлагается не то только подвинуть закрытие АЭС, но и расконсервировать старые. С чего такой оверштаг? Да просто холодно стало, и не более того.

Это реакция на решение Шольца достать из немецких закромов 200 миллиардов евро на выход из энергокризиса. Откуда? Да из тех же карманов бизнеса и потребителей, которые уже сейчас едва сводят концы с концами.

Уходите в отставку. Это будет лучшим пакетом помощи для нашей страны! Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии"

В ЕС, закутавшись в свитера, экономии ради, в недоумении пожимают плечами. 200 миллиардов создадут перекос в европейской экономике и бедные страны евросемейства просто не смогут конкурировать на рынке. Для Германии текущий энергокризис куда более опасен, нежели для других стран. Причины даже не экономические, а скорее политические.

По иронии судьбы именно она была локомотивом всей "зеленой" повестке в Евросоюзе. Продавливала по собственному примеру закрытие углеводородной и атомной генерации в других странах ЕС (солидарность же).

И тут кроется серьезная проблема: отказ от прежней "зеленой" повестки может спасти экономику Германии, но правящим элитам выживание не гарантировано.

Ключевые посты в правительстве Германии - это так называемые зеленые, или светофорная коалиция. Например, Роберт Хабек и Анналена Бербок - радикальные зеленые.

В последние годы "светофорные" увеличивали расходы на "зеленую" энергетику, а также закрытие угольных, газовых и атомных электростанций. Все АЭС должны были быть закрыты к 2023 году. Но чем холоднее становится на улице, тем больше представителей немецких элит отворачиваются от зеленой политической повестки.

Цены на энергоносители растут уже год. Это прямой результат десятилетия политики. Энергетический кризис - самодельный, прямое следствие энергетического перехода. Не хватает серьезности в понимании ситуации, где сейчас находится наша страна. Мы направляемся в самый сильный шторм за все время существования Федеративной республики. На карту поставлены миллионы средств к существованию. Бесчисленному количеству граждан грозит обнищание, крах государственных финансов.

В центре острой дискуссии вопрос о закрытии двух АЭС: "Изар-2" и "Неккарвестхайм-2". Однако и отсрочка закрытия этих АЭС не спасет, надо бы расконсервировать и уже закрытые. В начале этого года Германия отключила три из своих последних из шести атомных электростанций - эту повестку лоббировали "светофорные", которые занимают большую часть правительственных кресел Германии. Они же любят газ, но правильный, из США, а не по "Северному потоку - 1" или "Северному потоку - 2", а еще ярые лоббисты антироссийских санкций. Теперь пожинают плоды своей политики. Для Европы наступил час расплаты. Так считают многие европейские эксперты, и причина кроется в десятилетии непродуманной политики в сфере энергетики.

Более-менее на общем фоне ощущает себя Франция. У нее достаточно мощностей, чтобы пережить текущую зиму, но также при учете экономии, свитеров и отключений.

А вот, например, в Италии под угрозой закрытия около 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. О критическом состоянии свидетельствует статья IL Giornale от главного редактора издания. По его словам, в ситуации нынешнего энергетического кризиса нужно взглянуть правде в глаза и не погружаться в безумные иллюзии в духе "все будет в порядке".





Италии нужен газ, но где его взять, если нужно придерживаться санкционных правил европейского единства? Нет, безусловно, ЕС может найти альтернативу российскому газу и нефти. Вопрос только по какой цене. С нефтью, например, - сокращение добычи. И здесь показателен дивный обмен репликами на итоговой пресс-конференции ОПЕК+, который касается не только нефтяного и газового рынка, а вообще вопроса энергетической безопасности.

Цена есть у всего, в том числе у энергетической безопасности. Хайтам аль-Гаис, генеральный секретарь ОПЕК

Итак, Италии необходимы 32 миллиарда кубометров газа, чтобы компенсировать поставки из России.





Происходящим, безусловно, недовольны жители Германии, Чехии, Британии, да и в целом Евросоюза. Им приходится оплачивать астрономические счета за привилегию мерзнуть в своих собственных домах. Представьте, потреблять меньше, а платить в разы больше.

"Российско-украинский конфликт усугубляет энергетический кризис и влияет на снабжение Африки и Западной Европы. Вводить санкции против России совершенно бессмысленно, потому что это неуважение к народу", - такого мнения придерживается житель Франции.

"Мы хотим газ от России. Дешевый газ", - так считают граждане Германии.

"Я должен выбрать: или оплатить эти счета, или отправить дочь в школу", - рассказывает о сложившейся ситуации житель Италии.

"Я считаю так: если наше правительство не умеет править в этой стране, не может установить правильные цены на газ, на тепло, на электричество, на продукты, если наше правительство ввергло народ в нищету, то… не умеют править, пускай уходят", - вторит протестующий из Молдовы.

Европа в своей энергетической несостоятельности, давайте говорить прямо, виновата сама. Сегодняшний день лишь лакмусовая бумажка многолетнего зеленого самодурства и отбитой санкционной политики. Закрытые АЭС, которые теперь требуют баснословных сумм на безопасную консервацию, вместо того, чтобы помочь пройти текущую зиму.

Вот как теперь объяснять жителям Литвы закрытие Игналинки?

А помните как, кошмарили нас, когда мы возводили свою АЭС?!