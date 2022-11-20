Как гастрольные туры по Европе и США устраивают "азовцы" - в проекте "Катюшин расчет"

На фоне энергетического кризиса жители Запада все больше задаются вопросом, а почему мы поддерживаем Украину, пичкаем ее оружием и закрываем глаза на преступления, которые совершают украинцы? Машина пропаганды, конечно, подчищает все неудобные моменты - видео преступлений украинских нацистских формирований не найдешь на YouTube, хотя еще недавно было достаточно ввести в строку поисковика. СМИ изменили риторику: не "неонацисты", а защитники Украины и ее патриоты, или не "наемники", а волонтеры, вступившие в ряды ВСУ.

Эти "элементы" приказано любить. Гастрольные туры по Европе и США устраивают "азовцы", их допускают к детям и чествуют на фестивалях. Как реагируют жители Запада на пропаганду современного нацизма, а также о связях украинских "ультрас" и ЦРУ - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Нацистов приказано любить

Украинские нацисты вовсю гастролируют по Европе и США. Их награждают в Disney World парке. Да, вы не ослышались, именно там и делает это... Пентагон. Правда на локте нацистская татуировка (черное солнце) спрятана от любопытного и сведущего взгляда.

Как интересно. Что это было? Я думал это дезинформация говорить, что мы финансируем нацистских боевиков на Украине?! Но они не только используют наше оружие и другие вещи. Мы на самом деле просто вручаем им медали! А теперь приглашаем в Disney World. Робби Соаве, писатель, журналист (США)





Фотограф "Азова" Орест, он же Дмитрий Казацкий успел прийти на интервью одного американского телеканала в Штатах - не зная языка, читал со шпаргалки заранее заготовленные и переведенные ответы, транскрипцию оформили на русском (еще раз) русском языке (это вот демонстрация, насколько важен был гость для промывания мозгов американской публики), прежде, выступил перед школьниками в штате Мэриленд. Главное, чтоб пришел без угощений - например, таких, как торт со свастикой. Впрочем, о вкусовых предпочтениях в пицце и одежде с нацистской маркировкой 14/88 - умолчали и в эфире, и в школе, и на фестивале документальных фильмов Doc NYC. Обличительную речь 13 ноября произнесла студентка из Нью-Йорка.

Студентка на фестивале Doc NYC: У меня есть вопрос, почему бы вам не сообщить всем, что Казацкий является открытым неонацистом, членом нацистского батальона "Азов", он выкладывал фотографии Гитлера, картинку свастики, почему вы его пригласили?! Он участвовал в убийстве детей Донбасса.

Этот пример далеко не первый, когда молодые американцы, еще не попорченные американской пропагандой, задаются вопросом, а на кой, Соединенные Штаты растят за их деньги в Европе Ку-клукс-клан? Этот инцидент произошел примерно месяц назад. Американцы едва не сорвали выступление представительницы Демократической партии США Александрии Окасио-Корт, обвинив ее и демократов в поддержке? Нет, содержании украинского нацизма.

Американец:

"Вы проголосовали за мобилизацию и отправку денег украинским нацистам. Вы трус".

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.):

Выбелить коричневый оттенок у украинских нацистов очень стараются. Месяц за месяцем меняется стилистика и подбор слов по отношению к украинским событиям и участию в них нацистов всех калибров. Конечно, случаются огрехи, как этот, когда по нелепой оплошности в прямой эфир CNN в репортаж "об освобождении Херсона" попадает украинский военный с флагом - патриотично зигающий.

Misanthropic Division, Правый сектор, "Азов", американское Национальное-социалистическое движение - что объединяет эти украино-американские движения? Нацизм!

Кент (Boneface) Маклеллан, открытый неонацист, наемник (США):

В США нацистская идеология не запрещена законом, Конституцией. Его вряд ли открыто встретишь на улицах крупных городов, скорее, в глубинках. Например, Шарлотсвилл - штат Вирджиния.

Местные власти смотрят на подобные сборища сквозь пальцы. Так интересно работает демократия. Интересно и избирательно. Защищенные Пятой поправкой, нацисты спокойно обсуждают "превосходство расы", а потом давят, буквально, давят как 12 августа 2017 года.

Нацисты со всего мира с 2014 года ездили на Украину - все равно, что для обмена опытом. Там получали практику и сафари. А с началом украинского конфликта, их закинули в окопы. Да, кстати, объединены они все черным солнцем Украины, США и идеолога СС бригадефюрера Карла Марии Виллигута: "Среди иностранных членов было много выходцев из Грузии, Латвии, Америки, Финляндии, много скинхедов. На случай, если мир задастся вопросом, что случилось со всеми настоящими скинхедами. Все они уехали на Украину".

Операция "Беладонна". Из этих рассекреченных документов ЦРУ следует, что американская служба нацбезопасности с 1946 года взяла под патронаж украинских националистов. После победы Советского Союза во Второй мировой войне США таким образом пытались нивелировать растущее влияние Страны Советов на мировой арене. Этот проект был более долгоиграющим, нежели создание разного года экстремистских ячеек типа "Аль-Каида" или ИГИЛ. В 3 800 рассекреченных американской разведкой документах содержатся подробные доказательства того, что с 1953 года ЦРУ осуществляло две крупные программы, направленные не только на дестабилизацию Украины, но и на нацизацию. Советский Союз распался, но программы никуда не делись.

Американский университет Джорджа Вашингтона заключил, под крышей, например,Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Украине, который курирует Госдепартамент США, обитает украинская ультраправая организация Centuria, тесно связанная с нацбатальоном "Азов". За несколько лет в ее ряды вступили многие военные курсанты академии, которые сегодня служат в ВСУ.

Ку-клукс-клан по-украински - нацизм все эти долгие годы зрел у нас под боком на почве украинской коррупции, сдобренной американским долларом.