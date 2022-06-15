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Как голод становятся средством внешней политики США? Об этом в авторской рубрике "Простая экономика"
США долгое время удерживали темпы экономического роста за счет сброса инфляции на другие страны. Сейчас этот обман не удался. Кто в действительности несет всю тяжесть санкционной политики Вашингтона? Как голод становится средством внешней политики США? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика".
Инфляция возникала, когда правители подменяли золото в своих монетах на другие металлы.
В настоящее время схема "монетного обмана" ничуть не изменилась.
США на фоне падения своей реальной экономики стали быстро наращивать выпуск денег. Т.е. подменять реальные активы пустыми бумажками.
Ранее такая модель работала и позволяла США сохранять высокие темпы роста своей экономики, "скидывая" остальным странам мира избыток долларов.
Сейчас ситуация оказалась не в пользу Вашингтона. Китай и Россия активно подрывают статус доллара как мировой валюты. За пустой доллар уже много не купишь.
Корпорации и ФРС надеялись, что демократы во главе с Джо Байденом смогут обрушить финансы России и Китая. Даже речи "правильные" написали. Помните, как Джо Байден в марте 2022 года победоносно заявлял, что за доллар дают 200 рублей.
Для Беларуси различные псевдоэкономисты тоже прогнозировали девальвацию рубля в два-три раза. Но авантюра не удалась!
Власти США инфляционный налог все же ввели, только в отношении своих граждан и ближайших союзников.
Вашингтон таким образом переложил свои политические ошибки за абсурдные санкции на обывателей и другие страны.
Джо Байден признал, что инфляция стала "подлинным вызовом" для США.
В мае годовая инфляция ускорилась, достигнув 40-летнего максимума в 8,6 %.
Байден традиционно обвинил Россию в высоких ценах и призвал простых американцев платить "путинский налог".
Граждане США понимают, что их просто обманывают, это отражается на падении рейтинга Байдена - его не поддерживают две трети населения страны.
Вашингтон тянет в инфляционную воронку своих союзников.
Так, в апреле инфляция в Великобритании достигла 9 % максимум за 40 лет. Уже сейчас около 20 тысяч предприятий работают себе в убыток.
Глава центрального Банка Британии Эндрю Бейли открыто признал, что ничего не может поделать с растущей инфляцией и жителям Королевства нужно готовиться к катастрофическому росту цен.
В Германии почти каждый второй житель вынужден экономить, 40 % немцев готовы отказаться от мяса и рыбы. Инфляция беспокоит немцев гораздо больше, чем события в Украине и коронавирус.
Итальянцы на фоне максимальной за последние 35 лет инфляции массово выходят с пустыми кастрюлями на улицу.
Почти 67 % поляков не верят, что правительство справится с высокой инфляцией, сейчас она уже на уровне 12,7 %.
Ситуация выглядит гораздо хуже в странах Балтии: в Эстонии рост цен превысил 20 %, в Латвии - 16 %, а в Литве - 18,5 %.
На этом фоне ФРС и ЕЦБ хотят повысить ключевые ставки, что неизбежно приведет к еще большему замедлению экономик.
Главное, что инфляция и дорогие деньги ведут к обнищанию и голоду по всему миру. Наш Президент 10 июня четко пояснил, что голод становится инструментом внешней политики Запада, способом принуждения и влияния на страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии для организации тотальной коалиции против Беларуси и России.
Как видим, инфляция становится средством манипуляции для отвлечения внимания своих граждан от глобальной игры и сокрытия истинных виновных в их личных материальных бедствиях.
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