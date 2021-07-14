ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Как готовятся к "Славянскому базару" настоящие украинцы, которым неведомы политические распри

Ролик, который появился на украинском канале "Першы Незалежны". Давайте посмотрим, как готовятся к фестивалю настоящие украинцы, которым неведомы политические распри.



Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все