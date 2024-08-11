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Как Human Rights Watch вместо стража прав человека стала инструментом американской геополитики - в "Понятной политике"

Фальшивый нейтралитет родом из Нью-Йорка. Human Rights Watch -почему вместо стража прав человека организация стала инструментом американской геополитики?

Кто платит и танцует "дозор за людьми"и как пропускают действительно вопиющие нарушения? А также кто финансирует якобы независимую структуру? Проведем расследование в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 12 августа, после "Панорамы".

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