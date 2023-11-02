Как кандидат в президенты Аргентины клонировал свою собаку, копирует Элвиса Пресли и оскорбляет людей прямо на телевидении

В Аргентине в 2023 году идет гонка за президентское кресло на фоне глубочайшего кризиса в экономике, фактически галопирующей инфляции и стремительно растущей бедности.

Перед праймериз кандидата Хавьера Милея называли болтливым политическим аутсайдером. Его победу в первом этапе окрестили политическим землетрясением.

Предвыборная гонка там превратилась в огненное шоу, главная звезда которого удивляет своими крайне радикальными взглядами на грани абсурда. Чем же покорил избирателя колоритный Хавьер? Чтобы понять этого персонажа, нужно обратиться в первую очередь к портрету политика.

Мать - домохозяйка, отец - водитель автобуса. Уже в школе Милею дали кличку "el loco", что означает "безумец".

В юные годы Милей занимался футболом, но заинтересовался экономикой, случайно попав на разгром супермаркета в 18 лет. Это не помешало политику стать рок-музыкантом, а затем и радиоведущим. Сам кандидат называет себя анархо-капиталистом.

Прическу скопировал у Элвиса Пресли и даже модель "Кадиллака" выбрал себе такую же, как у эстрадной легенды. Личная жизнь Милея - отдельная песня.

Претендент на президентское кресло никогда не был женат. При этом семьей он считает своих собак. Самый любимый из них - мастиф по кличке Конан, который умер в 2017 году. Пресса ссылается на близких к Милею людей и пишет, что тот уверял, будто встречался с Конаном еще в прошлой жизни. А после смерти пытался общаться с мастифом при помощи медиумов. Когда у Милея спросили, правда ли это, он ответил, что его духовная жизнь - это его личное дело.





Милей построил неплохую карьеру экономиста. Работал в банке, преподавал для студентов. Но известным стал несколько лет назад, когда начал регулярно появляться в ТВ-проектах. С тех пор вспышки гнева, крик, перепалки, оскорбления и ненормативная лексика стали его фирменным стилем.





На концертах в поддержку Милея люди хором матерят правительство Аргентины и требуют ликвидировать госинституты. А сам Милей свой поход в розовый дворец (резиденцию президента) назвал так: "Я иду не пасти стадо, а разбудить в нем львов".