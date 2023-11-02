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Как кандидат в президенты Аргентины клонировал свою собаку, копирует Элвиса Пресли и оскорбляет людей прямо на телевидении
В Аргентине в 2023 году идет гонка за президентское кресло на фоне глубочайшего кризиса в экономике, фактически галопирующей инфляции и стремительно растущей бедности.
Перед праймериз кандидата Хавьера Милея называли болтливым политическим аутсайдером. Его победу в первом этапе окрестили политическим землетрясением.
Предвыборная гонка там превратилась в огненное шоу, главная звезда которого удивляет своими крайне радикальными взглядами на грани абсурда. Чем же покорил избирателя колоритный Хавьер? Чтобы понять этого персонажа, нужно обратиться в первую очередь к портрету политика.
Мать - домохозяйка, отец - водитель автобуса. Уже в школе Милею дали кличку "el loco", что означает "безумец".
В юные годы Милей занимался футболом, но заинтересовался экономикой, случайно попав на разгром супермаркета в 18 лет. Это не помешало политику стать рок-музыкантом, а затем и радиоведущим. Сам кандидат называет себя анархо-капиталистом.
Прическу скопировал у Элвиса Пресли и даже модель "Кадиллака" выбрал себе такую же, как у эстрадной легенды. Личная жизнь Милея - отдельная песня.
Претендент на президентское кресло никогда не был женат. При этом семьей он считает своих собак. Самый любимый из них - мастиф по кличке Конан, который умер в 2017 году. Пресса ссылается на близких к Милею людей и пишет, что тот уверял, будто встречался с Конаном еще в прошлой жизни. А после смерти пытался общаться с мастифом при помощи медиумов. Когда у Милея спросили, правда ли это, он ответил, что его духовная жизнь - это его личное дело.
Милей построил неплохую карьеру экономиста. Работал в банке, преподавал для студентов. Но известным стал несколько лет назад, когда начал регулярно появляться в ТВ-проектах. С тех пор вспышки гнева, крик, перепалки, оскорбления и ненормативная лексика стали его фирменным стилем.
На концертах в поддержку Милея люди хором матерят правительство Аргентины и требуют ликвидировать госинституты. А сам Милей свой поход в розовый дворец (резиденцию президента) назвал так: "Я иду не пасти стадо, а разбудить в нем львов".
Как болтливый аутсайдер стал одним из лидеров избирательной гонки. И почему общество принимает его идеи, которые находятся на грани абсурда. От долларизации экономики до отмены почти всех налогов. Оголтелый популизм на фоне экономического коллапса. В "Понятной политике" смотрите историю Хавьера Милея, которую вы точно запомните.
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