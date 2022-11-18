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Как Хорватия избавляется от старого вооружения

Министерство обороны Хорватии передаст Украине 14 вертолетов Ми-8 и их аналогов минно-торпедного вооружения, сообщают местные СМИ. Страна постепенно переходит на западное оружие, а устаревшие вертолеты не имеют оборудования для оперативной совместимости с техникой НАТО. Решение о передаче летной техники еще должно одобрить правительство страны, но при этом позиция президента Хорватии Зорана Милановича никак не сможет повлиять на результат.

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