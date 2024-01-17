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Как клинком сабли проверяли качество молока в Средневековье, и за что людей привязывали к позорному столбу
Люди, которые умело и ответственно делали свое дело, во все времена ценились. А такое понятие, как стандартизация, известно еще с эпохи Древней Греции и Рима.
Так, например, при строительстве Колизея, храма Артемиды и других знаковых сооружений использовался только материал, проходящий ту самую проверку на качество.
Хороший пример - возведение акведуков (водопроводов). Строились они только из "римского бетона" (это особая смесь из извести, пемзы и кирпича, которую смешивали с песком). Важное место в производстве занимал архитектор Витрувий - именно его перу принадлежит концепция акведука и проверки качества используемых материалов. Древнеримский зодчий контролировал производство материала и вывел "три закона" архитектуры, которому следовали и остальные в Римской империи: прочность, польза и красота.
Хотя Витрувий жил еще до нашей эры, с его постулатом сложно не согласиться. И проверять качество начали задолго до того, как появились современные лаборатории.
В средневековой Европе же качество продуктов определяли подручными средствами. Например, молоко проверяли городские стражники: они встречали торговцев и опускали в емкости клинок сабли. Таким образом на глаз определяли жирность. Если молоко стекало медленно - значит жирное, если быстро - значит разбавлено водой. Тому, кто привез плохую продукцию, весь товар выливали на голову, а недобросовестного продавца на весь день привязывали к позорному столбу.
Во времена правления Ивана Грозного в России также ввели стандарты для приборов, измеряющих пушечные ядра. Контролем качества занимались доверенные царя. И дальше такая практика сохранилась. А позже появился и первый прототип знака качества: на железо ставили клеймо, если оно прошло испытание. В XIX веке уже появились специальные призы и награды.
Отбор был жесточайший: работать на рынке было необходимо не менее 8 лет, только материал собственного производства и, конечно же, высокое качество при невысокой цене.
В чем секрет резких экономических взлетов отдельных стран? Как научиться выпускать лучшие в мире товары? Каким будет знак качества Беларуси и почему важен вклад каждого? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске "Понятной политики".
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