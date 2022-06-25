Как космическая отрасль справляется в условиях санкционного давления

Гендиректор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров рассказал, что если говорить о космической отрасли, то с различного рода ограничениями она столкнулась уже давно.



"Уже более десяти лет вводятся разные ограничения, санкции и запреты. За это время космическая отрасль уже смогла приспособиться, в том числе под ряд российских проектов мы активно работаем с белорусскими коллегами, поставка части компонентов производится с предприятий, находящихся в Минске", - отметил Мансуров.