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Как космическая отрасль справляется в условиях санкционного давления

Гендиректор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров рассказал, что если говорить о космической отрасли, то с различного рода ограничениями она столкнулась уже давно.

"Уже более десяти лет вводятся разные ограничения, санкции и запреты. За это время космическая отрасль уже смогла приспособиться, в том числе под ряд российских проектов мы активно работаем с белорусскими коллегами, поставка части компонентов производится с предприятий, находящихся в Минске", - отметил Мансуров.

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