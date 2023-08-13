Как кризис европейских элит находит отражение в бесхребетной государственной политике - в "Скриншоте"

Украинский театр затрагивает практически все страны Евросоюза. Фактически в угоду противостояния с Россией под откос пущен локомотив ЕС. Германия все глубже погружается в экономическую рецессию и вместо латания собственных дыр вынуждена решать украинские проблемы. Финансовое бремя войны возложено на плечи беднеющего среднего класса.

Немцы крайне возмущены, но их мнение и проблемы никого не интересуют. Компрадорские элиты вынуждены обслуживать чужие интересы. В противном случае их политическая карьера рискует смениться на суровые тюремные будни. Большинство находится на коррупционном крючке и готовы безропотно выполнять любые поручения. В колониальных буднях Евросоюза разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Население Германии стойко и мужественно оплачивает привычный уровень потребления американского обывателя. Экономический кризис в США успешно экспортируется на территорию Евросоюза. При этом под матрасом бюргеров становится все больше свободного места. По данным местного издания, миллионы людей вынуждены экономить на продуктах питания. 11 % населения страны не могут позволить себе полноценный обед. Госдолг Германии достиг почти 2,4 трлн евро.

Колониальное подчинение Евросоюза интересам Белого дома достигло своего апогея. В США решили поставить своего человека на пост главного экономиста в антимонопольном органе Евросоюза. На эту должность старательно лоббировали американку Фиону Скотт Мортан. Фактически речь идет о попытке установить ручное управление над центром принятия решений в еврозоне. Вашингтон уже в открытую демонстрирует, кто в доме хозяин. С такими темпами инаугурация европейских президентов скоро будет проходить на заднем дворе Белого дома.





Мы видим, что, конечно, за прошедшее десятилетие, им надо отдать должное, воспитали целую плеяду хипстеров, политиков, не имеющих своего жесткого мнения по поводу суверенитета страны. На соросовских фондах, на чаепитиях, на лекциях, на командировках в Брюссель и Вашингтон. Сейчас они подросли и пришли к власти. История с подрывом газопровода, это публичное унижение не только Шольца, но и Германии. Вы представляете, что свои же лишили дешевых энергоносителей. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Многие из нынешних правящих элит находятся на коррупционном крючке Вашингтона. Как только Шольц вспоминает о национальных интересах, в его уголовном деле появляются новые обстоятельства для возобновления следствия. Канцлер всея Германии замешен в краже десятков миллиардов евро бюджетных средств. Вот и приходится по первому звонку отправлять помощь на Украину и в то же время сокращать выплаты немецким семьям с двумя и более детьми. Бюджет на диджитализацию сократили с 377 млн евро до 3 с хвостиком. И так практически по всем направлениям. По данным Всемирного банка, за 2022 год Германия опустилась на шестую строчку рейтинга, уступив место России.

Огромное количество политических решений, которые были приняты, которые прямо или косвенно отражались на состоянии немецкой экономики, они были во вред Германии, во вред немецкой экономики. Немецкие и в целом европейские политические элиты - это не национально ориентированные элиты, а элиты, а лучше сказать обслуга, мировой закулисной элиты действующие явно не в интересах народов и национальных государств. Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

На фоне тотальных провалов в экономике и полного разочарования в своем правительстве стремительную популярность у немцев набирает некогда маргинальная партия "Альтернатива для Германии". Заявления ее политиков на фоне заезженных мантр правящей коалиции дают надежду среднему классу и действительно становятся альтернативой. С мнением "Альтернативы для Германии" нехотя, но уже приходится считаться. При таких темпах на следующих выборах уже она будет решать, с кем формировать правящую коалицию. Но как всегда есть нюансы и поправка на западную демократию.





Будут ее пытаться остановить, мы видим, как это сейчас делается и в США против бывшего президента США. То есть в ход пускаются абсолютно весь инструментарий без всякого прикрытия, а именно открыто, чтобы остановить своих политических противников. Думаю, что тот опыт который есть у американцев, он будет востребован и в Германии для того, чтобы изменить ситуацию. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси