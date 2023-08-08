Как Латвия милитаризацией прикрывает социальные проблемы - в проекте "Это другое"

Новости из Латвии все больше заставляют переживать за наших соседей. В стране хотят ограничить продажу алкоголя из-за повального пьянства, полиции стыдно перед преступниками, потому что в отделениях текут крыши, покупательская способность латвийцев снижается, а еще страна в лидерах по смертности. При этом власти не спешат решать внутренние проблемы и заботиться о гражданах, обвиняя во всех грехах Россию и Беларусь.