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Как Латвия милитаризацией прикрывает социальные проблемы - в проекте "Это другое"
Новости из Латвии все больше заставляют переживать за наших соседей. В стране хотят ограничить продажу алкоголя из-за повального пьянства, полиции стыдно перед преступниками, потому что в отделениях текут крыши, покупательская способность латвийцев снижается, а еще страна в лидерах по смертности. При этом власти не спешат решать внутренние проблемы и заботиться о гражданах, обвиняя во всех грехах Россию и Беларусь.
Подробности смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".
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