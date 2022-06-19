3.69 BYN
Как Мариуполь планирует развиваться дальше
Денис Пушилин рассказал в программе "Главный эфир" на телеканалу "Беларусь 1" как Мариуполь планирует развиваться дальше.
Что касается самого Мариуполя, то для нас уже есть четко выстроенные планы. У нас город разбит на районы, и за каждым районом сейчас закрепляется субъект Российской Федерации. Это и Санкт-Петербург, который взял шефство над Октябрьским районом, это и Тула, и Московская область. На самом деле, для нас понятно, что нужно делать первичный перечень, т. е. необходимо восстановление жилья и в целом города. По сути, задача и цель номер один - сделать город лучше, чем до войны. Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линиям бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь также продукция. Но, наверное, не в тех объемах, которые могли бы удовлетворить рынок Республики Беларусь и Республики Донбасс.
Точки соприкосновения Беларуси и Донбасса: бизнес и промышленность
Это, безусловно, сельское хозяйство. Мы заинтересованы в тех технологиях, в тех возможностях, которые есть в Республике Беларусь. Если говорить о поставках удобрений, также нам интересно. Если говорить о металлургии, угольной продукции - здесь тоже есть определенные точки соприкосновения. Также нам интересна техника. Это МАЗ в том числе. Необходимы также тракторы, экскаваторы и прочее.
Состояние Мариуполя до 2014 года
Большинство инфраструктурных объектов, зданий требовали не то, что текущего, а уже капитального ремонта. Увы, этого не происходило. Многое не происходило со времен Советского Союза. Сейчас, когда мы столкнулись с восстановлением городов в полной мере, то мы разделяем программу: что-то мы восстанавливаем, исходя из разрушений, принесенных войной, а что-то - исходя из срока давности.