Как Мариуполь планирует развиваться дальше

Что касается самого Мариуполя, то для нас уже есть четко выстроенные планы. У нас город разбит на районы, и за каждым районом сейчас закрепляется субъект Российской Федерации. Это и Санкт-Петербург, который взял шефство над Октябрьским районом, это и Тула, и Московская область. На самом деле, для нас понятно, что нужно делать первичный перечень, т. е. необходимо восстановление жилья и в целом города. По сути, задача и цель номер один - сделать город лучше, чем до войны. Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линиям бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь также продукция. Но, наверное, не в тех объемах, которые могли бы удовлетворить рынок Республики Беларусь и Республики Донбасс.

Денис Пушилин, глава ДНР