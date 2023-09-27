3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как миграционный кризис ставит крест на Шенгенской зоне? Кого боится правящая партия Польши: внешних врагов или собственных избирателей?
Польские выборы рискуют стать самыми грязными за всю историю электоральных кампаний. Правящая партия стремительно теряет народную поддержку и вынуждена драться за каждое место, невзирая на уголовную ответственность и этические принципы. Партия "ПиС" готова использовать все методы для того, чтобы остаться у власти. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал немецкий политик Вальдемар Гердт.
Власть имущие будут использовать все доступные и не совсем доступные методы для того, чтобы остаться у власти. Тем более что у них есть хороший заокеанский учитель, который умеет это делать на виду у всего мира и при этом говорить о какой-то демократии. Я думаю, там будут применены очень многие методы, которые вообще уже отшлифовали до совершенства: методы коллективной манипуляции, методы фальсификации, вмешательства через IT-сферу и прочее.
"Север - Юг" - новый тренд логистических маршрутов. Кому выгодно горячее противостояние в Закавказье и как оно скажется на каждом из нас? Почему Польша заняла круговую оборону? Кого боится правящая партия: внешних врагов или собственных избирателей? Человеческие квоты снова актуальны в Европе. Как миграционный кризис ставит крест на Шенгенской зоне? Андрей Сыч вместе с аналитиками и экспертами расскажет о тенденциях современного мира в проекте "Тренды" 27 сентября после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября