Как миграционный кризис ставит крест на Шенгенской зоне? Кого боится правящая партия Польши: внешних врагов или собственных избирателей?

Власть имущие будут использовать все доступные и не совсем доступные методы для того, чтобы остаться у власти. Тем более что у них есть хороший заокеанский учитель, который умеет это делать на виду у всего мира и при этом говорить о какой-то демократии. Я думаю, там будут применены очень многие методы, которые вообще уже отшлифовали до совершенства: методы коллективной манипуляции, методы фальсификации, вмешательства через IT-сферу и прочее.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва (Германия)