Как Моравецкий прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"

В случае аварии на нефтепроводе "Дружба" многие следы "ведут в сторону Кремля", утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.

"Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией – случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы все расследуют. Много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование) подтвердим предположения", - сказал Моравецкий в эфире "Польского радио".



Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что нет оснований полагать, что за утечкой на нефтепроводе "Дружба" стоит диверсия, это могло произойти из-за "случайного повреждения".

В свою очередь правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газовых трубопроводах "Северные потоки".