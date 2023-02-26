Как "москали" у Украины Русь украли и как белорусские змагары готовы продать историю за 2 млн евро

Об отношении Украины к своему прошлому уже много сказано. Свою историю давно продали всем возможным спонсорам-филантропам типа Сороса и других. А для Запада мы все неудобная Русь, историю которой пытаются купить за валюту.

Начиная с 90-х, независимость Украины строилась на отделении культурного пласта от совместных с Россией периодов. Период Советского Союза назвали оккупацией, а Великая Отечественная в школьных учебниках, даже не Вторая мировая, а немецко-советская, жертвой которой стала Украина.

Сложнее с периодом Российской империи, ведь масса городов Украины была основала именно тогда. Но украинские историки выход нашли: говорят Русь - это именно Украина, а Россия украла у них русский язык, газ, сказки, космос и даже гимн.

Как "москали" у Украины Русь украли и как белорусские змагары готовы продать нашу историю за 2 миллиона евро - подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.

Знаем, слышали! Украинцы - самый древний народ мира. Именно они открыли Америку, создали Российскую империю и развалили Советский Союз. Последние десятилетия украинские власти старательно переписывали собственную историю. И продолжают это делать до сих пор. Сначала был ленинопад, добрались даже до могил тех, кто освобождал Украину от гнета немецко-фашистского захватчика.

Этнический национализм - проект, который создавался на территории Украины с 90-х. В разные периоды он отодвигался временно в сторону, а потом разного толка радикальные элементы его вытаскивали из пыльного сундука. Правда, есть одно но. Одно, но очень глубокое. Этот этнический национализм радикальный, он требует удалить из истории все, что так или иначе связано с Россией. Решение было найдено. Надо переписать историю на корню, причем как для своего, так и для западного обывателя. Все права, мол, на Киевскую Русь принадлежат Украине, которая и придумала Российскую империю, а затем и Советский Союз. Не было ничего общего: ни культуры, ни литературы - ничего. Москва, мол, просто все украла.

То, о чем мы говорим, по сути 300 лет истории перевернуть вверх дном. Я говорил с одним человеком. Немного шокировал его. Но я прямо сказал, что Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нам нужно совместно решить, что делать с ней дальше. ДмитрийКулеба, глава МИД Украины

И вообще русский язык, он вовсе не русский, а московский, а вот настоящий русский москали тоже украли, и им был как раз украинский.

А еще русские украли у украинцев гимн, саму Москву, газ, православную веру, сказки "Колобок" и "Курочка Ряба", борщ, украинский космос и культуру.

И самое главное - украли нацию - русские. Дискуссия о том, "кто здесь русский", продолжается в Киеве уже не первый год. Вот жила себе Украина, Русь и не замечала кражи половины своего имени! Вплоть до века 21-го.

Если переучредить Украину. Я бы даже переименовал ее в Русь-Украину. А вот тогда получается очень интересная штука. Если перехватить этот дискурс, то тогда начнутся интересные дела, его надо перехватывать на государственном уровне, координируя как научные исследования, так и компьютерные программы, и мультики для детей, и голливудские фильмы. АлексейАрестович, экс-советникглавы офиса президента Украины

И устроить этот исторический апокалипсис помогали западные радетели. Например, про космос, да-да, трассу на Луну проложил украинец! Мультсериал "Книга-мандрівка.Україна", был создан при поддержке Украинского культурного фонда и Агентства США по международному развитию.

Фантазии украинских историков выходят даже за рамки "альтернативной" и становятся основанием для возвеличивания одного народа над другим, базисом для националистических идей и стимулом к разжиганию вражды и ненависти. И дело не ограничивается поиском исторических личностей у родственной России. Что там, и Америку открыл украинец, и легендарный Король Артур объявлен выходцем из"Незалежной".

В Британии был снят и в США интересный фильм "Король Артур" и чем он интересен. Тем, что он развивал сарматскую теорию происхождения Короля Артура, он был выходцем из Сарматии, то есть территории современной Украины. Александр Палий, историк и политолог (Украина)

Точно также, как миллионы немцев абсолютно искренне верили всвое время всказкиГитлераоб"арийской расе ". Кчему все это привело тогда, мывсе прекрасно знаем.

Эта конъюнктура очевидна, она берет свое начало с 1990-х годов, потому что именно на этом лживом основании и строилась так называемое новое государство Украина. Если говорить серьезно исторически, все серьезные историки, причем украинские тоже и белорусские, все сходятся на том, что русские, украинцы и белорусы принадлежат к одному народу, к одному этносу. И само это разделение - русские, украинцы и белорусы - произошло значительно позднее. Алексей Синелобов, преподаватель МПГУ кандидат исторических наук

Что до нас? Оторвать Беларусь от корней не удалось. Как бы ни работали разного рода площадки на деньги Соросов и иже с ними, все попытки провалились. Провалилась и попытка насильственной смены власти. Но это не значит, что Запад готов смириться и сложить ручки. Игра в долгую - на перспективу, чтобы воспитать молодые поколения в "свядомом" духе. Иначе как же! 2 миллиона евро выделил Евросоюз на развитие белорусской культуры, так озабочены западники.

"Можно сказать, что впервые наша культура попала в приоритеты работы Евросоюза с Беларусью", - сообщает подельник Тихановской из экстремистской "Белорусской рады культуры".

Проект ArtPower Belarus запущен с подачи датского Института. 50 культурных проектов по национальному возрождению. И интересно, что конкретно считают самозванцы национальным возрождением. Например, поляка Тадеуша Костюшко, которого приписали в белорусы.

"Он боролся за право белорусов быть белорусами. Костюшко был одним из первых, кто начал формировать белорусское национальное самосознание", - "пипл схавает" посчитала, женщина, удачно получившая европейский капитал на сроке мужа. Ну, если на муже умудрилась заработать, что там до какого-то Костюшко и тем более белорусов. Да, формально, польский революционер родился на территории современной Брестской области, но боролся за восстановление Речи Посполитой вграницах 1772 года, то есть включение всостав польского государства территории Витебска, Полоцка, Мстиславля, Минска, Слуцка, Полесья и так далее. Вот, например, из воззвания Войску польскому илитовскому от 24 марта 1794 года: "Освободим Родину отрабства, вернем славу имениполяка, самостоятельность нации, заслужим благодарность Отечества идорогую солдатскую славу!".

Что касается права быть белорусами и формирования белорусского национального самосознания, о котором говорила самозванка, отрывок из письма Костюшко: "Приучать их (русинов) надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы идут. Со временем дух польский вних войдет. За врага будут потом считать того, кто бы незнал языка народного. Начнут ненавидеть москаля, пруссака иавстрияка так, какфранцуз ненавидит англичанина".