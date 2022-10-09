ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп: Конфликта в Украине можно было избежать

Трамп: Конфликта в Украине можно было избежать

Риторика администрации действующего американского президента Джо Байдена спровоцировала конфликт между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет sb.by.

Трамп высказал мнение, что, если бы он был президентом Штатов, проведения специальной военной операции удалось бы избежать. "Конфликт в Украине никогда не произошел бы, если бы я все еще был президентом", - отметилон.

Трамп подчеркнул, что, будучи главой Белого дома, всегда старался поддерживать хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой. Сейчас же американские власти, по словам Трампа, делают все возможное для разжигания конфликта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все