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Как на действия Варшавы смотрит мир

Как видим, собственные преступления против человечества мало интересуют наших западных соседей. Скорее, наоборот - польское правительство всецело гордится применением против мужчин, женщин и детей химикатов, светошумовых гранат и водометов. Чувствуя свою слабость перед правдой - а она для Моравецкого отнюдь не сладкая - польский премьер пугает Европу миллионами беженцев, выпрашивая у своих господ дополнительные средства и при этом продолжает играть на публику, выдвигая ультиматумы Беларуси. В противном случае Варшава закроет железнодорожный пункт в Кузнице. Стоит напомнить, что Беларусь не раз призывала к диалогу. А в ответ получала лишь усиление военного присутствия со стороны Польши. Как теперь на доморощенных "защитников Европы" смотрит мир? Ответ - в нашем следующем материале.

Рассказывает Андрей Семченко.

Один польский политик пугает Европу приближением войны. Но при этом агрессией называет не собственное усиление военного контингента, не провокационные разведполеты вдоль границ, а безоружных беженцев. Конечно, помощь обездоленным трясущейся Варшаве чужды. Струей химикатов в лицо - и разговор закончен. Даже медийный адвокат - "Евроньюс" - не может вечно это игнорировать.

Польша несколько месяцев назад приняла закон, который позволяет возвращать мигрантов на границе. Таким образом, с польской точки зрения, с польской правовой точки зрения, власти соблюдают польское законодательство. Но польское законодательство просто незаконно по международному праву. Конвенция о беженцах предельно ясна.
Николло Фига-Таламанка, генеральный секретарь организации "Нет мира без справедливости"

Варшава и соблюдение международных норм - нереальность из арабской "Тысячи и одной ночи".В интервью информагентству "Аль Джазира" польские активисты жестко прошлись по самоназванному "стражу Европы". Завтра точно проснутся - не звездами, но белорусскими агентами - с истеричной подачи Моравецкого



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Остальная Европа будто ослепла! Применение водометов, светошумовых гранат, слезоточивого газа не вызывает озабоченных вздохов о правах человека. На европейском пространстве такая роскошь - только для своих, как и свобода слова. Варшава продолжает затыкать лишние уши, значит, есть что скрывать - резюмируют немцы, которые недавно попытались попасть на границу со стороны Польши.

Варшава продолжает внушать миру, что это белорусы бесчинствуют на границе. Абсурд, но за океаном это в качестве повода для наращивания давления завизировано и работает. Американские самолеты-разведчики приказ получили - полноценное развертывание вооруженных сил у наших границ.

Какое тут здравое партнерство? Истеричная эскалация.



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Заметая следы. Польша после разгона на границе приняла закон, разрешающий применять водометы против мигрантов. Мол, все по правилам было.

Смех сквозь слезы - даже у рядовых поляков.

Решать проблему диалогом исключительно этичная Польша не собирается. Разве что это не одобрит заокеанский вассал. А пока Моравецкий будет вешать лапшу о 50 миллионах потенциальных мигрантах в Беларуси и выпускать памятные исторические сувениры.

"Непослушный ребенок увлечен играми в песочнице, поэтому серьезным игрокам пришлось взвалить на себя груз управления действительностью. Хорошо что у нас есть канал TVP, который объяснит нам постфактум, какие огромные заслуги в решении нашей проблемы принадлежат президенту Дуде, премьеру Моравецкому и министру Сасину. Ну и, конечно, у нас еще останется от всего этого красивейшая коллекционная банкнота".

Здраво воспринимать ситуацию в какофонии европейского бреда становится все труднее. Мирное урегулирование лучше, чем эскалация и холодное молчание. Но согласится с этим на Западе разве что очень смелый.

Надо решать проблему с беженцами путем переговоров. Потому что из позиции силы ничего не решишь.
Петрас Гражулис, депутат Сейма Литвы

Даже намек на то, что контактировать придется с Беларусью, поверг Сейм Литвы в оцепенение. Литовцам давно приказано: нельзя.

Не каждый согласится дать вам интервью. Потому что меня даже комиссия этики обсуждала, как я могу дать вам интервью. У нас тоже не все в порядке с демократией, только вот учим других. А надо посмотреть и у нас проблемы большие есть.
Петрас Гражулис, депутат Сейма Литвы

А нормальные люди возмущены. Почему Европа не желает открывать глаза? Милосердие сейчас беженцам нужнее амбиций Варшавы, Вильнюса или Брюсселя.

Маленькая собачка - вечно щенок. Лает много, а толку мало. Беженцы продолжают идти через Средиземное море, прорываются через Украину. Кто знает, может Моравецкий скоро берега Италии и Испании начнет обвинять. Почему это на них высаживают беженцев? Истошный лай может надоесть не только раздраженным соседям, но и любящим "хозяевам".

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