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Как на самолетах путешествуют необычные животные
Во Всемирный день защиты животных "Аэрофлот" рассказал о необычных пассажирах и грузах. Так вапреле 2022 года самолетами летали 5 106 питомцев, к августу эта цифра увеличилась более чем в два раза и составляет 12 146 перевезенных зверей.Об этом пишет РИА Новости.
"Необычные животные, как правило, путешествуют по системе КАРГО -грузовые авиаперевозки, -рассказали в пресс-службе авиакомпании. -С начала 2022 года перелет "Аэрофлотом" совершили шмели, аквариумные рыбки, попугаи, цыплята, кролики, лисы, морские свинки, росомахи, фазаны, соколы и даже песчаный кот. Это далеко не весь список".
Также авиакомпания регулярно участвует в транспортировке диких животных, которым требуется лечение. В 2020 году так перевезли львенка Симбу из Махачкалы в Челябинск. В 2022 году на лечение из Махачкалы в Москву летела львица Сиара. В августе этого года из Владивостока в Москву на реабилитацию "Аэрофлотом" доставили амурскую тигрицу, которую спасли в Приморье.
Фото: zooclub.ru
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