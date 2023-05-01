Как первомайские марши проходят по всему миру

Первомайские марши проходят по всему миру. Во многих из них, как и в Беларуси, это государственный праздник. В Индонезии повсюду транспаранты и флаги. Южная Корея, Филиппины - это далеко не весь список стран, где в День труда рабочие вышли на улицы. Первомай в Москве проходит в скромном формате. В целях безопасности шествие отменили.

А вот Франция праздник труда намерена отметить крупнейшими за 40 лет демонстрациями. По данным Французской демократической конфедерации труда, на улицы выйдут до полутора миллионов трудящихся. Известно, что на акциях также будут задействованы 12 тысяч полицейских и жандармов. Уже через несколько месяцев в стране вступит в силу пенсионная реформа Макрона. Профсоюзы намерены добиться ее отмены и грозятся стачками парализовать экономику страны. Предыдущие пенсионные протесты только Парижу обошлись в более чем полтора миллиона евро.