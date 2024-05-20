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Как под видом помощи для репрессированных в мутных водах Литвы проворачиваются противозаконные схемы

Отмывание денег через фонды так называемой солидарности - как под видом помощи для репрессированных в мутных водах Литвы проворачиваются противозаконные схемы. Кто на этот раз попадется на уловку журналистов АТН? Обналичка, легализация и визы - как с этим связан МИД Литвы?

Смотрите 20 мая в вечернем эфире "Беларусь 1" пранк-расследование "Изнанка" длиной в полгода. Журналисты "откроют" свой "фонд", покажут лица тех, кто находится в тени противозаконных схем, и расскажут, какая у них связь с белорусскими экстремистами.

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