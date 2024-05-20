Отмывание денег через фонды так называемой солидарности - как под видом помощи для репрессированных в мутных водах Литвы проворачиваются противозаконные схемы. Кто на этот раз попадется на уловку журналистов АТН? Обналичка, легализация и визы - как с этим связан МИД Литвы?