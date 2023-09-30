Как политическая партия Польши "ПиС" распорядилась средствами антиковидного фонда?

В предвыборной суете правящей партии приходится заминать и скрывать все больше скандалов. Получается далеко не всегда. "Хаос, отсутствие открытых и прозрачных процедур и неэффективное управление государственными средствами". Это вердикт Верховной контрольной палаты Польши по результатам проверки действий властей в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Из выделенных на закупку вакцин трех с лишним миллиардов долларов почти два миллиарда пустили в обход. Более 13 миллионов доз вакцин были просрочены и утилизированы, а 26 с лишним миллионов долларов канцелярия премьер-министра потратила якобы на антиковидную агитацию. Часть ковидных финансов правительство Моравецкого вообще направило на компенсации энергетическим компаниям и продавцам природного газа в условиях топливного кризиса. Впрочем, в преддверии выборов эти скандальные факты не предают широкой огласке.