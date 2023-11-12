Как политическое противостояние в Польше привело государство к кризису и чего хотели добиться польские националисты на марше 11 ноября

Противостояние оппозиции и правящего режима в Польше подходит к своему пику. Уступать власть после потери на выборах парламентского большинства команда Качиньского явно не намерена. Даже больше, они всеми силами стараются сохранить свои позиции в обход народного волеизъявления.

Традиционный марш польских националистов 11 ноября сопровождался политическими лозунгами и вполне конкретными призывами. Подробности смотрите в рубрике "Скриншот".

"Еще Польша не погибла" - ключевой лозунг, который звучал на улицах Варшавы во время марша националистов 11 ноября. Спорить не приходится, она действительно еще не погибла, но судя по упадническому характеру кричалки, явно стремительно движется не в ту сторону. Да и согласитесь, уж больно напоминает по своему характеру "Ще не вмерла Украина". Такое ощущение, что и писали их в одном политбюро, а значит нельзя исключать схожее развитие событий. Тем более что об этом буквально кричат сами поляки.

Не только практически идентичные лозунги объединяют польских и украинских радикалов. Судя по всему, они даже вскормлены одной грудью. Хозяин этого грантового соска как раз на днях посетил оба своих детища. Наследник империи Джорджа Сороса Александр Сорос сначала окормил своим вниманием украинскую паству, а затем и польскую парафию. В своих социальных сетях он опубликовал фото с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Вот только польский политик предпочел встречу не афишировать и не ответил Соросу взаимностью на своих аккаунтах. Фамилия, ставшая нарицательной, явно не прибавит очков экс-кандидату в президенты, который явно не утратил подобные амбиции.





Украина еще не остыла, а они уже активно поджигают Польшу. Причем делают это по тем же лекалам. Искусственный политический кризис не только существенно ослабляет государственную систему управления, но и поляризует польское общество. Раскол в семьях и между поколениями стремительно перерастает в открытое противостояние.







Пропаганда ненависти польского режима чуть не довела человека до политически мотивированного убийства. "ПиС" устроила настоящую травлю Дональда Туска, его планомерно расчеловечивают в глазах простых поляков. И вот человек, который планировал покушение на Дональда Туска, рассказал в суде, что, или даже точнее, кто его сподвиг на эти действия.



Глава партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск на своем аккаунте написал: "Я только что вышел из зала суда в Сопоте. Человек, который планировал покушение на меня и мою семью, показал, что действовал под влиянием TVP Info, News и TV Republic. Скорее жертва, чем террорист".

Растоптать имидж Дональда Туска накануне электоральной кампании так и не получилось. Об этом свидетельствуют результаты выборов. Оппозиция забирает большинство мест в парламенте страны. Обладая мандатом народного доверия, они могли бы начать формировать кабинет министров. Однако, не считаясь с мнением поляков, Анджей Дуда решил объявить премьером своего подельника по особо крупным делам. Ему и поручено собрать кабинет министров среди своих. Вот только вся эта команда еще должна получить вотум доверия от парламента, где большинство голосов за той самой оппозицией, которая уже объявила о формировании коалиции и выдвижении Туска на должность премьера.

"Вместе мы создаем нечто большее, чем набор партий, которые сейчас стоят рядом друг с другом. Мы вселяем надежду, мы создаем почву для безопасных перемен", - заявил лидер партии "Польша-2050" Шимон Головня.

Сегодня мы посылаем важный сигнал Европе и всему миру: Польша возвращается на демократическую, законопослушную, уважающую права человека карту Европы и мира. Это сигнал не только польским женщинам и мужчинам, но и всем людям доброй воли по всему миру, которые ждали этого послания. Роберт Бидрон, лидер партии "Весна"