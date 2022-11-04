Как Польша борется с нелегальной миграцией?

Согласно ежедневной статистике польских пограничников, в среднем один "курьер" перевозит от 3 до 12 человек. Следовательно, центры размещения иностранцев должны были пополниться как минимум тысячей людей, ожидающих рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца.

Вместе с тем Польша целенаправленно не предоставляет такие сведения с целью сокрытия фактов нарушений прав беженцев и принципов гуманизма. Отсутствие открытых данных о количестве иностранцев в соответствующих центрах позволяет польской стороне "незаметно" избавляться от беженцев как путем принудительного выдворения назад в их страны без предоставления права на защиту на территории ЕС, так и путем вывоза беженцев на границу с Беларусью для дальнейшего вытеснения.