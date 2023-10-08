Как Польша фантазирует на учебных картах

Регулярные проверки Вооруженных сил, боеготовности, мониторинг обстановки - это не просто, чтобы поездить, пострелять, побряцать оружием, как это обычно выставляют недруги. Это наша с вами гарантия того, что завтра мы привычно выйдем на улицу, а дом не содрогнется от взрыва. Об этом мало кто думает, но, если бы мы не были готовы технически, нас бы уже давно стерли с лица земли. Натовские самолеты хорошо умеют вносить разрушительную демократию.

Когда по соседству разворачивается очередной полевой лагерь из польских бойцов, все западные эксперты замолкают. Мол, ну подумаешь, построили заборы, согнали войска, техника идет просто потоком из США. И ничего. Это нормально. Им можно, нам нет. Белорусский лидер отметил: мы не враг польскому народу. И что важно, там простые люди это хорошо понимают. И бежать с автоматом наперевес к границам, как того велит Вашингтон, желающих что-то нет.

Польские граждане увеличивать армию своими силами не хотят. Для стимулирования потенциальных бойцов и повышения престижа службы даже были приняты специальные меры, в том числе финансовые. Дополнительные выплаты начнутся как раз осенью. Предвыборное ли это совпадение и не слишком ли амбициозные планы по наращиванию армии - об этом Константин Гагарин рассказал в проекте "Диспозиция".





Чем ближе к выборам, тем выше панская шашка! Накануне финала электорального цикла правящая элита Польши, похоже, рассматривает тему безопасности как главный спасательный круг. Иных поводов для гордости не так уж много, а тут - лепи из белорусов образ врага да защищай демократию! Ни за что не дадут белорусам Краков или Познань взять!

И как чутки стали ясновельможные. На прошлой неделе в этой рубрике вы могли прочитать, что внутри Польши началась дискуссия о кадровых проблемах армии на фоне закупок огромных партий оружия. Обсуждается, к примеру, случай, когда на службу взяли 50-летнюю женщину, кассира продовольственного магазина. Наверное, "Хаймарсы" пускать.

И что вы думали? Разве может не прислушаться Варшава к опасениям избирателей? Уже с октября (вот так случайно получилось по времени) польские военные начнут получать стимулирующие выплаты. Предусмотрено теперь на законодательном уровне также ускоренное продвижение по службе. Кстати, выплаты министр обороны имеет право назначать любому военнослужащему, независимо от его выслуги и звания, и только на определенный срок.

Некоторые эксперты утверждают, что таким образом открывается окошко и для оплаты зарубежных командировок, которые нежелательно фиксировать. То есть, отправили военных полуофициально в Украину - и на срок миссии без всяких объяснений можно увеличить бойцам денежное довольствие.

Не менее загадочно выглядят изменения по выслуге. Теперь в случае мобилизации, военного положения и войны для присвоения очередных воинских званий младшим офицерам будет достаточно 6-12 месяцев, старшим - 12-15 месяцев.

А в войне Польша обязательно победит! Гражданам перед выборами даже показали как. На днях в Войске Польском под руководством начальника Генштаба провели военно-деловую игру, по сценарию которой развернулся конфликт между Висландией (то бишь Польшей), и Вайтландом (ну это, безусловно, Беларусь).

Висландия, короче, позвала союзников, а сама тем временем лихо уничтожила белорусскую диверсионную группу и подтянула к восточным границам несколько соединений уже для своего удара по Беларуси. Даже боюсь представить, как мы драпать будем и сколь сокрушительной силы по нам нанесет удар бравое и смелое Войско! На картах, правда... Ну, хотя бы на учебных картах, но ведь громкая победа! А победы сейчас правящей партии нужны.

К слову, на реальных картах не так все и радужно. Польша решила создать еще одну дивизию в составе сухопутных войск, о чем объявил министр обороны Мариуш Блащак. Новое крупное соединение должно быть сформировано южнее Варшавы.

"В настоящее время у нас имеется четыре дивизии, сейчас мы формируем пятую, Подляскую и… шестую. Мы приступим к формированию этой дивизии в ближайшее время", - сообщил Мариуш Блащак.

Это заявление уже обросло комментариями. Несмотря на принимаемые меры по повышению привлекательности службы, многие аналитики считают, что нынешние планы - скорее предвыборный популизм.



