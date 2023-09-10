Как появилась страусиная ферма в Пскове, и почему рейс Минск - Псков перспективен

Беларусь динамично развивает межрегиональное сотрудничество с российскими регионами. Мы сегодня находимся в списке ключевых партнеров Псковской области. С ней решаются вопросы транспортного сообщения, прорабатывается импортозамещение. К слову, самое тесное взаимодействие наблюдается с нашим северным регионом, и не только в экономике.

Практически каждое мероприятие в российском регионе проходит с участием молодежи. Большой пул проектов реализуется по линии образования. Сегодня и Беларусь, и Псков поэтапно идут к наращиванию взаимной торговли и созданию общих предприятий. Главное - есть резервы для тесного взаимодействия. Подробнее о союзном строительстве рассказала Алина Лаппо.

Псковская область - единственный регион России, который граничит сразу с тремя государствами. И одно из них - Беларусь. Наша страна в списке ключевых партнеров. По итогам 2022 года, доля во внешнем товарообороте области порядка четверти. Этот регион - важная часть большого союзного приграничья. Отсюда начинаются торговые маршруты на восток, здесь же складываются и добрые соседские отношения.

Собственно тесные белорусско-российские связи на разных уровнях и закладывают основу многих проектов.





Представители экваториальной фауны на Печорской земле живут уже 10 лет. Тогда гендиректор ОАО "Изборский страус" Евгений Прокофьев начал освоение заброшенных земель. Решил не обращаться к традиционным видам сельского хозяйства и сделал ставку на экзотику: купил в Кобрине яйца и дал старт ныне самой крупной страусиной ферме на северо-западе России.

Результат его деятельности - рабочие места для местных, впечатления для туристов и прибыльное хозяйство: ресторан берет яйца и мясо, в собственной линейке косметики применяется страусиный жир и кожгалантерея радует глаз цветовой гаммой и ассортиментом.

Началось все с 9 страусят. Мы купили инкубатор, он стоял в сарайчике. Теперь у нас взрослые семьи. Большой поток туристов поехал в Псковскую область. Очень часто из Беларуси приезжали, и мы туда ездим. Нам хватает яиц только, чтобы удовлетворить спрос тех гостей, которые приезжают к нам на ферму. Евгений Прокофьев

Есть пример того, как двусторонняя торговля, так сказать, по-соседски, решает задачи импортозамещения и в промышленной индустрии. На базе Великолукского завода "Реостат" производят оборудование, которое приводит в движение наши карьерные самосвалы. А именно двигатели и управляющие системы - вся техника сложная, наукоемкая. Но это не стало преградой, чтобы повысить уровень локализации практически до 100 %.

Мы заместили почти все. Остался ряд позиций, на которые мы сейчас работаем. Постараемся до конца года все вопросы с импортозамещением решить (в части БЕЛАЗа). В среднем мы выпускаем по 7 комплектов двигателей и шкафов в месяц - это 21 машина. Игорь Львов, замдиректора ООО "Завод Реостат"

Конечно, без квалифицированных кадров задачу по импортозамещению не решить. Потому образование тоже требует координации усилий с двух сторон. Важно подготовить специалистов, которые будут создавать технологии, знания и продукты, востребованные сегодня и завтра. В этом как раз суть одного из проектов - Передовая инженерная школа Союзного государства. Сегодня здесь обучаются более 1 тыс. ребят, готовят межотраслевые кадры, при этом затрагивая практически все ступени образования в интересах станкостроения. Современные аудитории, лаборатории, оборудование, 3D-принтеры и даже конструкторское бюро, где можно, к примеру, собрать беспилотник или же заняться реинженерингом.





"В этом году наши ребята будут ездить в Беларусь для обучения в БНТУ. Ребята, которые поступили на направление подготовки ПИШ в БНТУ, будут приезжать к нам. Самым главным, наверное, является то, что у нас есть сетевые образовательные программы с нашими индустриальными партнерами. Сотрудники предприятия, инженеры также являются преподавателями. То есть часть образовательных программ у нас с предприятиями. И наши ребята выезжают к ним не только на практики и стажировки, они также проходят там обучение", - рассказал замруководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Александр Захаров.

А начиналось все четыре года назад с Летнего университета. Это первый флагманский проект, который, по сути, и объединил студенчество Беларуси и России. Инициаторами его были как раз Псковский и Витебский государственный университеты.

За это время количество совместных инициатив заметно прибавило: это программы двойных дипломов, перекрестные учебные практики. Студенты реализовали единый календарь мероприятий - от совместных КВН-площадок до большого проекта "Курган Дружбы". А в сфере науки - сетевые лаборатории, например, по изучению фальсификации фактов Великой Отечественной войны.

Россия и Беларусь показали другим странам, как в рамках Союзного государства можно налаживать разные сферы жизнедеятельности. Например, форум по физической культуре и спорту, форум по инклюзивному образованию, которые за собой ведут инфраструктуру, кадры, продукты, которые будут реализовываться в экономике различных отраслей. Наталья Ильина, ректор Псковского государственного университета

Кстати, именно с нашим северным регионом налажено большинство контактов. Сотрудничество сейчас охватывает практически все сферы. Взвешенным и долгожданным решением стало укрепление транспортных связей. С недавних пор запущен автобусный маршрут в Витебск и прямой рейс в белорусскую столицу, теперь расстояние в 500 км можно преодолеть чуть более чем за час.

"Псков - Минск - это перспективный маршрут. Насколько он будет востребованным, зависит в том числе от того, насколько тесное у нас будет взаимодействие в сфере туризма, бизнеса, гастротуризма, экотуризма, в том числе обмен школьниками. Нам есть что показать вашим школьникам, и вам есть что показать нашим", - считает губернатор Псковской области России Михаил Ведерников.