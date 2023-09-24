Как правительство Польши продает страх собственным гражданам, выставляя всех соседей ополчившимися врагами

Скандалы, интриги, расследования - серые будни официальной Варшавы. Правящий режим закапывает себя с каждым публичным выступлением. Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий умудряются оскандалиться при любом появлении в кадре.

Электоральная кампания в Польше подняла с политического дна всю грязь, которую партия "Право и справедливость" так старательно прятала долгие годы. И без того низкий рейтинг поддержки населения стремительно опускается, не оставляя шансов сохранить единоличную власть. Продавать страх собственным гражданам, выставляя всех соседей ополчившимися врагами, уже не особо получается. Карточный домик Качиньского рушится на глазах. Подробности - в рубрике "Скриншот".

Кизяк и молнии летают между Киевом и Варшавой. Ничего неожиданного. Все то, над чем мы с вами и так смеялись, прогнозируя быстротечность медового месяца Зеленского и Дуды. Заклятые друзья сбросили маски и начали называть вещи своими именами. Синие пальцы украинского утопленника стали страшным сном польского президента.

Говорят, что утопающий хватается за соломинку, а на самом деле утопающий хватается за все, что может. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной, и мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда. Потому что если тонущий человек причинит вред и утопит нас, он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно. Хорошо было бы, чтобы Украина помнила о том, что она получает от нас помощь, что мы являемся транзитной страной для Украины. Анджей Дуда, президент Польши

Запрет на украинское зерно стал едва ли не флагманом предвыборной кампании правящей партии. К началу электорального периода они вдруг стали главными радетелями за интересы польских фермеров, протесты которых оставались незамеченными на протяжении последнего года. Любые попытки диалога с властью проходили исключительно на повышенных тонах без каких-либо результатов. Замминистра сельского хозяйства Януш Ковальский буквально облаял и чуть не покусал пришедших к нему фермеров.

Ситуация с польскими фермерами была доведена до предела. Отчаявшиеся люди блокировали техникой дороги и даже вывешивали символически распятое чучело. Подобная картинка перед парламентскими выборами явно не способствует росту популярности правящей партии. Пришлось сворачивать лавочку и отказаться от спекуляций украинским зерном на внутреннем рынке. Киевский радетель за борьбу с голодом в африканских странах тут же поднял панику и начал писать письма мелким почерком в Брюссель и ВТО.





Мы не согласны ни с какими процедурами или исками, предъявленными против нас, потому что это означает, что украинские власти не понимают дестабилизации польского аграрного рынка. Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Угрозы Моравецкого не обошлись одними продуктами. Пан раздухарился и буквально задел за живое, заявив, что режиму Зеленского больше не видать военной помощи от Польши. Скандальный посыл поспешил нивелировать сам Дуда, но сделал только хуже. Оправдываясь перед журналистом, он фактически признал, что вся "дапамога" строго ограничивалась в рамках устаревших складских запасов. И то все подсчитано, и чек оформлен. В отношении всего остального Дуда предложил Зеленскому воспользоваться губозакаточной машинкой.

"Я лично буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем от Южной Кореи и от США, такого, как новые Abrams, системы Patriot или HIMARS в Польшу, чтобы укрепить безопасность нашей страны", - сказал Анджей Дуда.

Безопасность и милитаризация страны - второй пункт предвыборной программы правящей партии. Писовцы не только умудрились набрать в кредит техники у Южной Кореи, за которую выплачивать придется не одному поколению поляков, но даже вскрыли секретные документы о войне с Россией.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в предвыборном ролике показал первую страницу документа, предусматривающего отступление польской армии за Вислу в случае конфликта с Россией. Случайный слив? Нет, так они планомерно уничтожают главного политического оппонента Дональда Туска.

"Здесь есть доля спектакля. Дуда-Моравецкий разыгрывает немножко своих избирателей, чтобы отобрать у их критиков справа эти аргументы, чтобы сказать "ну мы же вас защищаем", - сказал политолог Алексей Дзермант.

При этом оральные защитники польского государства на деле подпольно торговали визами для граждан африканских и азиатских стран. За внушительные 5 тыс. евро можно было получить легальное право попасть на территорию Польши. Такой услугой за последние три года по данным независимых расследователей воспользовалось более 350 тыс. человек. Все они впоследствии легально растворялись на территории Шенгенской зоны, что не могло оставить скандал без внимания правительства соседних государств.

Я могу подтвердить, что состоялся телефонный разговор между федеральным министром внутренних дел и ее польским коллегой Каминским. Кроме того, накануне утром посол Польши был вызван в Министерство внутренних дел для личной встречи. На этих переговорах было четко заявлено, что правительство Германии ожидает быстрых и четких разъяснений от польского правительства по поводу обвинений о возможном мошенничестве с визами в Польше. Мехмет Ата, пресс-секретарь министерства внутренних дел Германии

Несмотря на вопиющий скандал, глава МИД Польши Збигнев Рау отказался уходить в отставку. Его заместитель в попытках отвести огонь от шефа обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Представители правящей партии, наживающиеся на нелегальной миграции, очевидно предвкушая появление данной информации в публичной плоскости, умышленно включили эту тему в вопросы референдума, переводя стрелки уже на нашу страну. В общем, виноваты все кроме "ПиС".

"15 октября будет единственный правдивый вопрос на референдуме: хотите ли вы убрать наихудшее правительство в Польше с 1989 года? - считает депутат Сейма Польши Борис Будка. - Тех, кто грабит польские леса. Тех, кто в ответе за катастрофическое состояние польского земледелия. Тех, кто более двух лет блокирует денежные поступления из Евросоюза. Убрать из власти тех, премьер которых скрывает от вас имущество, записанное на родственников. Тех, кто создал пропаганду, которая критикует тех, у кого другое мнение. Тех, кто ежедневно использует миллионы и сотни миллионов налогоплательщиков в своих целях. Уважаемое паньство, это одно большое надувательство, которое продолжается на протяжении восьми лет".