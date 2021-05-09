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Как празднуют День Великой Победы в мире
День Победы - это, конечно, и память, и боль за те миллионы жизней, отданные ради того, чтобы мир не погрузился в коричневую чуму.
А еще это день единения всех народов и национальностей. В эти светлые майские дни граждане и политики в разных странах мира приходят к мемориалам погибших воинов Великой Отечественной, чтобы с благодарностью поклониться героям.
Правда, не везде получилось почтить память предков. Гордость за подвиги отцов власти отдельных государств уже привычно попытались отобрать. Елизавета Казакова о праздничных и не очень оттенках Дня Великой Победы в мире, где сегодня уже вовсю воюют и за память, и за историю.
Россия как государство-продолжатель Советского Союза, Москва как центр празднования Дня Победы. В знаменательном 1945 триумфальный парад состоялся на Красной площади 24 июня.
Прошло 76 лет. Сегодня в честь Великой Победы по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. Вмеханизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - исторической и современной. Завершили парад 23 вертолета и 53 самолета Воздушно-космических сил России. 76 - по числу победных лет.
За парадом последовала священная минута молчания у Могилы Неизвестного Солдата на Красной площади. Венок от президента России. Ветераны Великой Отечественной и военачальники возложили к мемориалу красные гвоздики и отдали честь всем погибшим героям.
Память советских воинов накануне почтили в столице Германии. Церемония прошла на территории мемориального комплекса в районе Панков.
К памятнику солдатам и офицерам, погибшим при взятии Берлина, возложили венки послы Беларуси, России, Армении и Казахстана.
В небе над мемориалом на самолете пронесли копию знамени Победы.
Жители Праги возложили цветы к мемориалу Победы Советского Союза на кладбище Ольшаны в Чехии.
Почтила память советских солдат и президент Словакии. Словацкие байкеры продолжили акцию "Путь героического огня" уже на родине, в Попраде. Ранее они поклонились мемориалам в Хатыни и Минске.
Возложили цветы к мемориалам в своих странах лидеры Узбекистана, Молдовы, Грузии.
А вот у эстонцев гордость за подвиги отцов пытались отобрать. Сотрудники полиции не позволяли зажечь символический Вечный огонь у монумента павшим во Второй мировой. Однако попытки правоохранителей оказались безуспешными.
Власти Латвии вообще закрыли доступ к памятнику освободителям Риги. Но даже баррикады и полицейское оцепление не смогли сдержать уважение к советским солдатам. Местные жители шли отдать дань павшим героям.
В Одессе на Аллее Славы завязалась массовая драка. Во время шествия "Бессмертного полка" радикалы попытались вырвать портрет с георгиевской лентой.
А молодые украинские нацисты демонстративно кидают зиги в сторону ветеранов. Полиция этой тогда освобожденной от фашизма европейской страны не реагирует.
Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили и в центре Варшавы на площади Пилсудского. Во Второй мировой Польша потеряла около 6 миллионов человек. Победа Советского Союза над нацистской Германией для Польши стала моментом освобождения. Как важно уметь с благодарностью хранить и чтить эту историю сегодня! Но у поляков не получается.
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