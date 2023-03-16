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Как предприниматель и влюбленная пара студентов стали якобы шпионами Польши
Польские СМИ сегодня вышли с громкими заголовками. О том, что внутренней службой безопасности пресечена шпионская сеть, работавшая на спецслужбы России. Утверждается, что они не только снимали на видео передвигающиеся железнодорожные составы, но и устанавливали скрытые камеры, передающие картинку в режиме реального времени.
Чуть позже станет известно, что трое из так называемой шпионской группы - граждане Беларуси. И они совсем не похожи на явных сторонников действующей в Беларуси власти. Как раз наоборот, кажется, они уехали в Польшу, чтобы выстраивать новую жизнь. Только вот сбежавшим туда политикам, а также фондам и прочим координационным советам на свой электорат плевать.
А вообще в этой истории, все указывает на то, что это такой акт отчаяния польских спецслужб: быстро показать маленькую победоносную операцию на фоне недавних провалов с самолетами и агентами. Осенью в Польше выборы - время, когда очень нужны вот такие показательные истории. Чтобы отвлечь внимание от падения рейтинга правящей партии и провалов польских властей в своей экономической политике. Евгений Горин рассказал подробнее о шитой белыми нитками операции польских силовиков.
Самое первое знакомство с информацией вокруг арестованных белорусов порождает массу вопросов. Ну, во-первых, момент задержания. Сообщается, что спецслужбы к ним просто пришли домой. То есть получается, на железнодорожных путях с поличным никто не пойман. Интересно, какая доказательная база кроме громких заявлений в СМИ будет использоваться?
А во-вторых, это кого задержали-то? И тут выясняется что-то невообразимое. Одна из назначенных польскими спецслужбами на роль шпионки девушка недавно отметила совершеннолетие. Мария Медведева училась в Польше. Ее парень - белорус - также задержан.
Они задержаны по статье 130-й и 18-й - "Шпионаж". Я был ошарашен на самом деле. Как такое может сделать 18-летний ребенок, учащийся в Польше всего лишь полгода. Она мечтала учиться на журналистике там.
В интернете появились фото из соцсетей Марии и информация о ней. Девушка очень недолго проучилась в БГУ на факультете журналистики. Судя по ее Instagram, она участвовала в уличных акциях в 2020 года, подписана на Елену Зеленскую - первую леди Украины. Я бы не заподозрил Марию в симпатиях к белорусской власти.
Это, наверное, могло быть хорошим аргументом, чтобы зачислиться в университет в Варшаве. Очень многие таким образом там и становятся студентами. Парень Марии - Владислав - всего месяц в Польше, а уже шпион. Забегая вперед, скажу: на президентских выборах ставил подпись за Цепкало. Неделю назад Владислав пропал.
Он уехал месяц назад, каждый день был на связи, рассказывал, что там где-то работает, что все в порядке с девушкой, присылал фотографии. Все хорошо, доволен был. И тут пропадает - и все. 8 марта он не поздравил маму с праздником, а в нашей семье это в принципе невозможно было. Мы, конечно, очень сильно испугались, потому что не выходил на связь. И пока мы находились в каком-то неведении, в какой-то эмоциональной бездне, прозвучал звонок из Польши на телефон его брата. Там женщина с польским акцентом озвучила, что он задержан в городе Люблин. И его это задержание связано с какой-то шпионской деятельностью против Республики Польша. В общем, какой-то ужас. Хотя он абсолютно миролюбивый взрослый взвешенный человек. Да, у него есть свое видение на то, что происходит в мире, но не был он замечен в подобных каких-то желаниях участвовать в незаконной деятельности. Это какой-то бред сумасшедшего. У меня только один вариант, что просто человека где-то подловили как-то. Сфабрикованная какая-то ситуация.
Еще один, по мнению польских спецслужб, шпион - Николай Москаленко, 71 года рождения.
Я являюсь его бывшей женой, мы в разводе уже давно и не проживаем вместе где-то с 2011 года. С тех пор я про него знаю только, что он проживал в Польше, работал, пытался там вести какой-то бизнес, занимался торговлей в разных направлениях. Но нюансов, подробностей я не знаю. Контактировали мы мало и в основном по поводу совместных детей. Я когда узнала о предъявляемом ему обвинения, у меня был шок и самое главное - удивление. Моя первая реакция - смех, то есть для меня это настолько несопоставимо с его личностью, что сначала я просто рассмеялась, потому что мне это просто показалось вообще невероятным совершенно.
Про него известно мало. В 2021 году Николай уехал из Беларуси и больше не возвращался. Но интересная деталь: даже на паспорт он фотографировался в военной форме НАТО.
Вообще, как бы сюрреалистично не смотрелось происходящее, оно вполне в логике польских спецслужб. Их недавний провал в Беларуси - это очень болезненный щелчок по носу. И то, что они начали хватать всех подряд, даже людей с бчб-взглядами, не кажется таким удивительным. Под раздачу в Варшаве попадают даже сами поляки, как та же активистка Охойская, рассказавшая про убийство на границе более 300 беженцев. Ну и теперь оказывается, что угрозу национальной безопасности Польши представляют даже подростки из Беларуси.
Такое впечатление, что Петровы и Башировы у Запада закончились. И поэтому они начинают делать козлами отпущения даже тех, кто, кажется, вполне на их стороне - резать даже своих. Один мужик-предприниматель и влюбленная пара студентов - вот уж шпионы, так шпионы. Гиена Европы не может вести себя как чихуахуа, потому что она гиена.
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