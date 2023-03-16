Как предприниматель и влюбленная пара студентов стали якобы шпионами Польши

Он уехал месяц назад, каждый день был на связи, рассказывал, что там где-то работает, что все в порядке с девушкой, присылал фотографии. Все хорошо, доволен был. И тут пропадает - и все. 8 марта он не поздравил маму с праздником, а в нашей семье это в принципе невозможно было. Мы, конечно, очень сильно испугались, потому что не выходил на связь. И пока мы находились в каком-то неведении, в какой-то эмоциональной бездне, прозвучал звонок из Польши на телефон его брата. Там женщина с польским акцентом озвучила, что он задержан в городе Люблин. И его это задержание связано с какой-то шпионской деятельностью против Республики Польша. В общем, какой-то ужас. Хотя он абсолютно миролюбивый взрослый взвешенный человек. Да, у него есть свое видение на то, что происходит в мире, но не был он замечен в подобных каких-то желаниях участвовать в незаконной деятельности. Это какой-то бред сумасшедшего. У меня только один вариант, что просто человека где-то подловили как-то. Сфабрикованная какая-то ситуация.

Александр Посмитюха, отец задержанного в Польше В. Посмитюхи