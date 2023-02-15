Как проходит внутривидовая борьба беглых, или Дайте денег "демократам"

Внутривидовая борьба в стане беглых из Беларуси ужесточилась. Штаб Тихановской заблокировал выступление в Сейме Литвы своего конкурента Зенона Позняка. А то получается, что на иностранное финансирование может претендовать еще кто-то. Ну а скандальными решениями закрыть пункты пропуска для белорусов они откровенно бравируют.

Лишнее доказательство, что в политике не должно быть людей, прославившихся катастрофическими ошибками и чудовищными провалами. Это как раз про наших беглых, которые только на словах говорят о демократии, свободе слова и эффективном управлении, а на деле занимаются тотальным уничтожением конкурентов, затыканием ртов и бесконечной чередой провалов. Единственный их шанс взять власть - это уничтожить страну и приехать на руины в качестве гауляйтеров, чем они, собственно, и занимаются.





2021 год для беглой компашки "Тихановская со предатели" стал последним сытным. С февраля 2022 года офис в Литве не голодает, но существенно затянул поясок. Ведь как только Украина достигла очередной перамогі "демократии" и, годами накачиваемая западным оружием, вступила в прямое боевое противостояние с Россией, все финансовые потоки "на мир и демократию" устремились туда.

Попытка подмазаться под новую "жовто-блакитную" повестку, подружиться с отморозками из полка Калиновского, продемонстрировала, что усатую женщину с неинтеллектуальным лицом и тягой к мучному никто не любит, даже откровенные дегенераты из военных наемников.

Подайте на жизнь бывшему предводителю





И тут на беду литовского офиса из иммигрантского небытия аки древний монстр возникает отец белорусской демократии и просто мощнейший старик Зенон Позняк. В отличие от рыхлой бабенки, путешествующей по паркетным фойе разных европриемных с печеньками и конфетками, он стремительно делает серию селфи в Бахмуте. Начинает тоже клянчить деньги. Видимо, более убедительно, чем его литовские коллеги. Да еще объявляет им в пику о создании в Польше какого-то своего совета безопасности. То есть по сути, конкурирующей офису Тихановской структуры. Это и так известно, но дед Зенон произнес старую истину: если штабом управляет вор и идиот, под ним сидят такие проходимцы.

Под лозунгом "умри ты сегодня, а я - завтра"

Что такое беглая белорусская оппозиция? Это же тот самый конь Боливар, который двоих не выдержит. На всех денег не хватит. Вот тут начинается внутривидовая борьба жабы с гадюкой. Демократический офис Тихановской сделал все возможное и невозможности, чтобы отменить выступление Позняка в литовском Сейме.

Но все это офис отрицает, потому что это очень недемократично. Очень неконкурентно. Подконтрольные им СМИ начали медийно мочить гиганта мысли. Подтявкивает даже всякая мелкота типа блогеров.





"Гитлер, шизофреник, маразматик…" Во как! Беглые верны себе и своей вечно зеленой деструктивной повестке. При этом они будут продолжать даже в ущерб имиджу мочить Позняка, ведь страх потерять финансирование огромен. Зенон отстреливается примерно в таком же духе.

Если заставить дурака богу молиться

Еще один пакостник, которого уже стали забывать, - Латушко с бесконечными мольбами о санкциях против белорусов. Его похождения наконец-таки увенчались закрытием пункта пропуска "Бобровники" и движения поездов через Бенякони. Это дешевое паскудство за авторством беглых. Это все, на что способен такой тип людей, пригодных разве что для реализации политической программы "Попили крови". Ну, правда же, ведь эти люди занимаются угрозами, травлей, санкциями, просьбами как угодно, но ухудшить жизнь белорусов.