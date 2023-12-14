3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как работает классификация талантов и в чем секрет лидерства Китая
Еще 30 лет назад экономику Китая всерьез никто не воспринимал. Сегодня она претендует на мировое лидерство, а по многим параметрам уже уверенно занимает первое место. Одна из причин - ставка на инновации и передовые технологии.
Чтобы придумать новое, нужно развивать науку, вкладывать в нее серьезные средства. В Китае самое высокое в мире финансирование научных исследований. Ежегодно Пекин направляет на это 400 млрд долларов. Для поддержки молодых кадров принято более 200 госпрограмм.
Китай тратит на науку почти 2,5 % от ВВП. К 2035 году Пекин ставит себе задачу - стать первым в мире в области инноваций.
Развитие науки - приоритет национальной политики. Сегодня Китай является лидером по количеству заявок на патенты, по числу получаемых докторских научных степеней и объему публикаций впрофильных международных журналах. Страна активно переходит к наукоемкому производству. По мнению экспертов, уже совсем скоро Пекин будет успешно конкурировать с признанными сегодня лидерами в большинстве технологических сфер.
Гранты, престижные премии, стипендии, финансовая поддержка ученых навсех стадиях ихкарьеры(от студенческой скамьи до диссертации и докторской), льготы для компаний, которые инвестируют в науку (например, налоговый вычет в двукратном размере расходов на инновационное развитие) - это условия, которые предоставляет КНР для развития науки.
Однако важна не только идея, но и ресурсы. Китай вышел в лидеры по добыче и обработке металлов, которые используются в зеленой энергетике. От 40 % до 80 % обработки лития, кобальта и никеля - это китайские мощности. В целом более половины мирового рынка редкоземельных металлов - в руках именно этой страны, которая захватывает первенство еще и в производстве полупроводников.
И еще один интересный факт: Китай не просто открылся миру, но и заставил конкурировать за право предоставить современные технологии местному бизнесу.
Как из аграрной страны превратиться в технологического гиганта. Китайский курс на глобальное лидерство: в чем секрет резкого взлета и на что опирается одна из ведущих и быстрорастущих экономик планеты. Соперник США и надежный партнер Беларуси. В "Понятой политике" смотрите об истории и фундаменте нового мирового центра.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек