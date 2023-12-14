Как работает классификация талантов и в чем секрет лидерства Китая

Еще 30 лет назад экономику Китая всерьез никто не воспринимал. Сегодня она претендует на мировое лидерство, а по многим параметрам уже уверенно занимает первое место. Одна из причин - ставка на инновации и передовые технологии.

Чтобы придумать новое, нужно развивать науку, вкладывать в нее серьезные средства. В Китае самое высокое в мире финансирование научных исследований. Ежегодно Пекин направляет на это 400 млрд долларов. Для поддержки молодых кадров принято более 200 госпрограмм.





Китай тратит на науку почти 2,5 % от ВВП. К 2035 году Пекин ставит себе задачу - стать первым в мире в области инноваций.

Развитие науки - приоритет национальной политики. Сегодня Китай является лидером по количеству заявок на патенты, по числу получаемых докторских научных степеней и объему публикаций впрофильных международных журналах. Страна активно переходит к наукоемкому производству. По мнению экспертов, уже совсем скоро Пекин будет успешно конкурировать с признанными сегодня лидерами в большинстве технологических сфер.

Гранты, престижные премии, стипендии, финансовая поддержка ученых навсех стадиях ихкарьеры(от студенческой скамьи до диссертации и докторской), льготы для компаний, которые инвестируют в науку (например, налоговый вычет в двукратном размере расходов на инновационное развитие) - это условия, которые предоставляет КНР для развития науки.





Однако важна не только идея, но и ресурсы. Китай вышел в лидеры по добыче и обработке металлов, которые используются в зеленой энергетике. От 40 % до 80 % обработки лития, кобальта и никеля - это китайские мощности. В целом более половины мирового рынка редкоземельных металлов - в руках именно этой страны, которая захватывает первенство еще и в производстве полупроводников.





И еще один интересный факт: Китай не просто открылся миру, но и заставил конкурировать за право предоставить современные технологии местному бизнесу.



