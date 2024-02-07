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Как работал и добывал информацию "Белсат", почему анонимность обернулась для белорусов проблемами

Экстремистский польский телеканал "Белсат" перестает вещать в том формате, который существовал все эти годы. Борьба за государственное телевидение Польши между "ПиС" и Туском привела к переформатированию инструмента "мягкой власти".

МИД Польши продлит финансирование канала, но работать он будет на новых условиях. Каждая выделенная копейка будет проверяться на эффективность.

Как работал и добывал информацию экстремистский ресурс, почему анонимность обернулась для белорусов проблемами. Историю и лобби одной польской влиятельной семьи смотрите 8 февраля в новой серии проекта "Изнанка".

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