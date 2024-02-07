Как работал и добывал информацию "Белсат", почему анонимность обернулась для белорусов проблемами

Экстремистский польский телеканал "Белсат" перестает вещать в том формате, который существовал все эти годы. Борьба за государственное телевидение Польши между "ПиС" и Туском привела к переформатированию инструмента "мягкой власти".

МИД Польши продлит финансирование канала, но работать он будет на новых условиях. Каждая выделенная копейка будет проверяться на эффективность.