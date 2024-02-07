3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как работал и добывал информацию "Белсат", почему анонимность обернулась для белорусов проблемами
Экстремистский польский телеканал "Белсат" перестает вещать в том формате, который существовал все эти годы. Борьба за государственное телевидение Польши между "ПиС" и Туском привела к переформатированию инструмента "мягкой власти".
МИД Польши продлит финансирование канала, но работать он будет на новых условиях. Каждая выделенная копейка будет проверяться на эффективность.
Как работал и добывал информацию экстремистский ресурс, почему анонимность обернулась для белорусов проблемами. Историю и лобби одной польской влиятельной семьи смотрите 8 февраля в новой серии проекта "Изнанка".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе