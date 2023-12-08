ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Как реагировать на высказывания украинских депутатов о войне с Беларусью обсудили эксперты и гости "Клуба редакторов"

Официальные лица Украины в закрытом формате говорили о войне с Беларусью. Но правда открылась. Что с ней делать - обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". Какой должна быть реакция на высказывания депутатов Верховной рады? И что ждет агрессора, если Киев все-таки отважится открыть второй фронт с нашей страной?

Если Киев пойдет на такие действия, нам есть чем ответить. Поэтому официальный Киев должен понимать, что Президент Беларуси не будет в этом случае "нянькаться", ответ будет самый жесткий.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

А так же - как визиты Президента Беларуси в Китай и Арабские Эмираты взбудоражили информационное поле? И какие особенности китайской дипломатии увидели эксперты? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 9 декабря после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все