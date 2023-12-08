Как реагировать на высказывания украинских депутатов о войне с Беларусью обсудили эксперты и гости "Клуба редакторов"

Если Киев пойдет на такие действия, нам есть чем ответить. Поэтому официальный Киев должен понимать, что Президент Беларуси не будет в этом случае "нянькаться", ответ будет самый жесткий.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси