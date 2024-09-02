За последние десятилетия слова "соцсети" и "цветная революция" Запад писал через запятую. "Арабская весна", майдан в Украине, попытки расшатать Россию, и конечно же, события в Беларуси 2020 года - многое было организовано через медиаплатформы.

Отдельное "спасибо" можно сказать Twitter за майдан. Да, революция в Украине началась именно с маленькой синей птички. Теперь уж и птички той нет, да и с Украиной большие вопросы. К слову, само название "Евромайдан" пошло от хештега в Twitter. Тогда же в украинские события вклинился и Facebook.

У себя на странице в Facebook политик Мустафа Найем призвал людей выходить на майдан: "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай и хорошее настроение". Так он подавал революцию как тусовку. С этого якобы безобидного поста началась та история Украины, которую мы видим и знаем сегодня.





Как видим, соцсети хороши тогда, когда пляшут под твою дудку. Если западные элиты встречают сопротивление, список узников демократии сразу же пополняется.

Основатель Telegram Павел Дуров 24 августа был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Прокуратура Франции отметила в уголовном деле 12 эпизодов. Среди них - отказ от предоставления информации властям, отмывание денег и "непринятие мер по пресечению использования платформы в преступных целях".

Вот и в случае с Павлом Дуровым давление носит политический характер. Об этом говорит журналист Такер Карлсон, который на себе испытал пресс американской свободы. Напомним, за неудобное мнение его вышвырнули с телеканала.

"Администрация Байдена поощряет Францию и Макрона в аресте владельца и основателя Telegram Павла Дурова, Мне кажется, этоотличительная черта диктатуры", - отметил журналист.