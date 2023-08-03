Как "режим психопатов" запретил неугодную партию "Шор", и за что приговорил ее лидера к 15 годам тюремного заключения

В Европе сегодня принято покорно помалкивать. А если не согласен с правящим курсом, лучше вообще свою партию закрыть, иначе это очень быстро сделают за тебя. Такая "свобода мнений" пришла, например, в Молдову. Там впервые за годы независимости объявили вне закона партию "Шор". Конституционный суд просто взял и запретил парламентариев - так можно, когда дружишь с Европой.

Партию обвинили в связях с Кремлем и заявили, что парламентарии работают над "подрывом демократии в стране". Министерству юстиции было предписано создать комиссию по ее ликвидации и исключению из регистра. После закрытия партии всем ее членам запретили минимум на три года входить в любые политические силы Молдовы.

Причина все та же - партия "Шор" навела шороху на местном политическом поле, стала популярной, особенно на фоне слабеющей экономики и радикального прозападного курса. Тут еще и НАТО стремится включить страну в зону своего влияния - количество совместных проектов за год выросло втрое. При этом, согласно опросам, больше половины населения страны выступают против такого шага.

"Шор" называют главной оппозиционной силой страны, и говорят, что на следующих выборах она вполне способна замахнуться на высокие цели. Точнее, могла бы замахнуться до запрета. Жесткую зачистку оппозиции президент Республики Молдова Майя Санду ведет в условиях режима ЧП - он уже третий год введен в стране из-за сложной ситуации в энергетике. Это позволяет специальной комиссии в том числе координировать работу СМИ. Как? Закрывать определенные телеканалы.





Ликвидация конкурентов, разумеется, крайне порадовала президента Молдовы. Санду сказала, что "молдаване ценят и хотят жить в демократическом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти". Лидеру партии "Шор", конечно, было что ответить президенту.

Данный режим себя исчерпал, люди больше не могут выносить его издевательств. Уверен, что у этого протестного движения есть перспектива, существует однозначное решение для того, чтобы состоялись эти выборы. Илан Шор, лидер партии "Шор"

"Режим психопатов, который мстит сотням тысячам людей" - с такими лозунгами прошли акции протеста в поддержку "Шор". Сам же лидер уже ликвидированной партии готовится столкнуться с самыми "демократичными последствиями" - 15 годам лишения свободы.