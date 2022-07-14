Как Россия и Украина договорились вывозить украинское зерно?

Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями важнейшего шага, шага вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальными кризисами, сегодня появился луч надежды. Луч надежды на облегчение человеческих страданий и борьбу с голодом во всем мире, луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения, луч надежды на обеспечение столь необходимой стабильности мировой продовольственной системы.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

