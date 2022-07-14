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Как Россия и Украина договорились вывозить украинское зерно?
Россия и Украина договорились по вопросу вывоза украинского зерна. Предполагается, что безопасный вывод продовольствия из Украины будет сопровождаться режимом прекращения огня. Зерно будет отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов. Посредником при транспортировке будет выступать Турция. В ООН итоги встречи оценили как существенный прогресс в проблеме разрешения продовольственного кризиса.
Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями важнейшего шага, шага вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальными кризисами, сегодня появился луч надежды. Луч надежды на облегчение человеческих страданий и борьбу с голодом во всем мире, луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения, луч надежды на обеспечение столь необходимой стабильности мировой продовольственной системы.
Решение западных проблем с продовольствием за счет Киева не устраивает обычных украинцев. Госрезерв страны стремительно пустеет, на этом фоне местные жители боятся остаться без зерновых. Стихийно против вывоза оставшихся запасов вспыхивают акции протеста. Задерживать машины с зерновыми готовы голыми руками.
Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду западного вооружения.
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