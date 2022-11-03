Как сэкономить на еде, знают эстонские эксперты

Избегать полуфабрикатов, консервов, готовых блюд и как можно чаще готовить самостоятельно - так выходит дешевле, да и для здоровья полезнее. Всевозможные напитки заменить водой, ею же разбавлять покупной сок. Так из одного литра можно получить до 15 литров напитка - советуют жителям специалисты.