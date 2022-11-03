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Как сэкономить на еде, знают эстонские эксперты

Правильное питание в условиях инфляции предложил жителям Эстонии Институт развития здоровья. Эксперты рекомендуют гражданам ограничить рацион питания, снизив затраты на еду.

Избегать полуфабрикатов, консервов, готовых блюд и как можно чаще готовить самостоятельно - так выходит дешевле, да и для здоровья полезнее. Всевозможные напитки заменить водой, ею же разбавлять покупной сок. Так из одного литра можно получить до 15 литров напитка - советуют жителям специалисты.

Фото:pixabay.com

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