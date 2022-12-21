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Как снег на голову абсурдный визит Зеленского в США
Визит профессионального попрошайки Зеленского в Вашингтон стал шоком для американских чиновников. Подготовка к нему велась тайно. А буквально вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила своим коллегам письмо, в котором просила законодателей "физически присутствовать" для "особого внимания к демократии" в среду вечером", пишет The Washington Post. Ожидается, что Байден и Зеленский попытаются использовать встречу, чтобы добиться расположения нового конгресса, которому предлагается выделить на военные нужды Украины более 40 миллиардов долларов. По данным издания Politico, украинская делегация также будет просить ракеты и разведывательно-ударные беспилотники.
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже назвала абсурдом визит президента Украины. И призвала ставить интересы Штатов на первое место. "Конечно, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51 штата Украины. Это абсурд! Ставьте Америку на первое место!" - написала она.
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