Простых украинцев прямо в эти минуты насильно заталкивают в машины, подтверждая версию - до последнего украинца. Простого украинского труженика сначала вытащили под мнимыми предлогами райского будущего на Майдан, а потом бросили в пекло Бахмута. А политики, олигархи и их приспешники почивают на лаврах либо за границей, либо в теплых пентхаусах. Какое количество вечнозеленых оседает в карманах таких воротил, сложно представить.

Украина не готова к вступлению в ЕС из-за тотальной коррупции - заявление прозвучало из уст экс-главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на этой неделе. "Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна коррумпированная на всех уровнях общества", - сказал он.

Зеленский провел ряд увольнений на низших уровнях власти, которых требовали от него Соединенные Штаты. Но США, похоже, намерены использовать коррупцию в Украине, которая стала притчей во языцех задолго до начала СВО, в своих целях. Подробности - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Украшение Картье более чем за миллион может позволить себе первая леди воюющей страны, приехав с протянутой рукой на паперть демократии.

И ведь могло бы это остаться незаметным, если бы первая леди не закатила истерику, мол, консультант не проявила должной прыти при виде украинской особы. Кто-то гибнет в окопах, кто-то бежит от мобилизации в Европу, ну, а кто-то покупает себе дорогие побрякушки и копит состояние, прикупая недвижимость за границей. Весьма патриотично!

Инсайдерская информация оттуда. Как работает схема обогащения. Это снаряды. Да, пока у "окопников" снарядный голод, у чиновников - все на бумаге.





Офисные и министерские списывают американскую и европейскую помощь на закупку снарядов - старые по золотой цене. Но это полбеды. На фронт приходили и пустые коробки, в которых якобы снаряды по бумагам, выделяли на бригады, а солдаты платили жизнями за дом Резника, картье Зеленской и далее по списку важных коррупционных дел. То же и с ПВО (Зеленский кричит, что не хватает). Вот пример, в установке 4 ракеты по бумагам, по факту - 2. Списываем 4 на подлете калибров. Бум, и кто-то покупает недвижимость в Париже.

США закрутили гайки. Уровень интереса к Украине, как спасителю цветущего западного сада, падает. Это показывают опросы. "Почти половина жителей США считает, что дорогостоящее оружие, оборудование для Украины, на которые у Вашингтона ушло в целом 43 млрд долларов, не стоили этих затрат".

Грядут выборы, на фоне провала так и не состоявшегося контрнаступления от офиса Зеленского требуют бороться с коррупцией, иначе сольют.

Увольнения прошли на низах, где не пилят гроши со снарядов, а получают деньги от мобилизации. Размеры, знаете ли, тоже внушительные - дом в Испании и роскошный автомобиль общей стоимостью 4 млн долларов. Это откупные призывников одному только Евгению Борисову, военному комиссару, начальнику призывного пункта в Одесской области.

Министерство обороны подписало сделку с фирмой, связанной с бывшими чиновниками Министерства обороны. Украинские военные подразделения в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях должны были получать продукты питания по ценам, в два-три раза превышающим их рыночную стоимость.

Тогда же замглавы Министерства инфраструктуры Украины Василий Лозинский был уличен в хищении средств, предназначенных для поставок предметов первой необходимости, в том числе генераторов. Цены опять завышали, разницу - в карман. В карман ушло 400 тыс. долларов. Это только беглое перечисление. Иными словами, война - дело прибыльное, прибыль получают все эшелоны власти.

Украина сегодня на полных дотациях США. Доллары идут во все структуры. По данным Исследовательской службы конгресса, с начала СВО Украине предоставили более 23 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Эти деньги выделяются отдельно от военной помощи Агентством США по международному развитию (оно же USAID) через Всемирный банк в руки украинского Министерства финансов. Коррупция среди лидеров Украины - это проблема, которая беспокоит чиновников администрации Байдена.

Признавать не хотят, ибо выборы скоро, а Трамп и без того имеет весомую составляющую поддержки населения Штатов. На карту поставлены доллары. Но слишком громко обсуждать этот вопрос означает публично заявить в правоте противников американской помощи Украине, а это законодатели-республиканцы, которые пытаются заблокировать такую помощь. Любое ослабление американской поддержки также может заставитьбольшее количество европейских страндважды подумать о своей роли.

Обнародованная ранее доктрина по Украине не оставляет сомнения: США считает коррупцию чувствительной темой. Однако, как отмечает издание Politico, это публичная версия. Есть и не публичная.

Над украинскими учреждениями должны стоять звездно-полосатые надзорные, в том числе в Счетной палате, где американские аудиторы смогут отслеживать прямую бюджетную поддержку из Соединенных Штатов. Далее, уменьшить роль государства в банковском секторе. Судебная система также под контролем США - набор 2 тыс. новых судей. Что касается образования, здесь есть рекомендации: курс на плотное изучение английского. Логика есть, когда всем будет напрямую управлять американский хозяин, раб должен хорошо понимать, чтобы неукоснительно исполнять.

Иными словами, Зеленский вынужден проводить публичные чистки на низших этажах эшелона власти, чтобы высшие, включая его, оставались у руля и могли и дальше успешно набивать карманы. Иначе американцы просто вышвырнут "маленького Наполеона" как паршивого котенка.