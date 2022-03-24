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Как США контролировали украинские биолаборатории - Минобороны России обнародовало схему
Сегодня Минобороны России обнародовало схему, по которой США осуществляют контроль над украинскими биолабораториями. По данным ведомства, к их финансированию причастен инвестфонд под руководством Хантера Байдена. Объем финансирования только за период с 2018-го по 2020-й годы - около 32 миллионов долларов. В регистрационной карте определены заказчик работ - управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов. С украинской стороны документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Виктором Полищуком.
Оружие генетического поражения
И как стало известно, США и их союзники вывезли из Украины не менее 16 тысяч биопроб. Во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тысяч солдат взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 - на антитела к вирусу Конго-Крымской лихорадки. То есть, выбирают биоагенты, опасные для населения нашего региона. Конечная цель - создание здесь эпидемиологического очага масштаба пандемии COVID-19. А также, по данным Минобороны России, американцы апробировали лекарства на украинских солдатах, ведь у них подобные эксперименты запрещены, а в Украине можно, поскольку украинцы для американцев - расходный материал.
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